إيلاف من واشنطن: ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم، نقلاً عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض مبادرة غير مسبوقة تتضمن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا، مقابل موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنهاء العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فإن ترامب بعث مبعوثاً خاصاً إلى العاصمة السورية دمشق من أجل التمهيد لصيغة اتفاق سلام بين الطرفين، على أن تكون الولايات المتحدة ضامناً رئيسياً لهذا الاتفاق. ولم تكشف المصادر هوية المبعوث الأميركي أو جدول اجتماعاته المرتقبة.

في السياق نفسه، قال البيت الأبيض، الإثنين، إن "الأولوية القصوى" للإدارة الأميركية الحالية تتمثل في إنهاء الحرب في غزة وضمان تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس". وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، خلال تصريحات صحفية، أن المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، سيتوجه في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى قطر، حيث تُجرى مباحثات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس"، برعاية أميركية وقطرية.

وكان ترامب قد صرّح، الأحد، بأن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى هذا الاتفاق خلال الأسبوع الجاري، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإنهاء القتال المستمر منذ أشهر في قطاع غزة. وتُعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية إدارة ترامب الرامية إلى تعزيز النفوذ الأميركي في المنطقة، وربط حل الأزمة الفلسطينية بمسارات إقليمية أوسع تشمل ملفات كبرى مثل العلاقات بين إسرائيل ودول "الممانعة".

وتأتي هذه التطورات في أعقاب زيارة هي الثالثة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير الماضي. وقد سبقتها، الشهر الماضي، سلسلة من الغارات الجوية الأميركية على منشآت إيرانية نووية، في إطار ما وصفته واشنطن بأنه "دعم مباشر" لإسرائيل في عملياتها العسكرية، بحسب ما أفاد به تقرير نشره موقع سكاي نيوز عربية.