إيلاف من القاهرة: شن الإعلامي وعضو البرلمان المصري مصطفى بكري هجوماً لاذعاً على إسرائيل، على خلفية قصفها دبابات تابعة للجيش السوري في محافظة السويداء جنوب سوريا، واصفاً ما حدث بـ"البلطجة" التي تُعد "تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء".

وقال بكري في منشور عبر منصة "إكس" يوم الاثنين، إن "تدخل الجيش الإسرائيلي والاعتداء على الجيش السوري، الذي يسعى لفض الاشتباكات في السويداء، هو بلطجة تكشف عن تجاوز العدو لكل الحدود، ويمثل اعتداءً سافراً على أراضٍ عربية ذات سيادة".

وأضاف أن "صمت الحكومة السورية على اعتداءات العدو منذ البداية، والسعي لتوقيع اتفاق تطبيع، هو الذي شجع المحتل الصهيوني على تجاوز كل الخطوط الحمراء".

وتأتي تصريحات بكري بعد تصاعد التوتر في محافظة السويداء، حيث شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة الأحد بين مقاتلين من الدروز وعشائر البدو، على خلفية حادثة سلب تحولت إلى عمليات خطف متبادل، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى قطع طريق دمشق–السويداء وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية صباح الإثنين أنها بدأت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، نشر وحدات عسكرية متخصصة في المناطق المتضررة لتأمين المدنيين وفض الاشتباكات، فيما أفاد مصدر عسكري بسقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش إثر تعرض وحدات فض النزاع لهجوم من "مجموعات خارجة عن القانون" في ريف السويداء.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "عدة دبابات سورية" في منطقة قرية سميع بمحافظة السويداء، بزعم تجاوزها "خطاً أحمر" رسمته إسرائيل داخل الأراضي السورية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري قوله إن العملية جاءت "رداً على هجمات إرهابية ضد الدروز"، في حين نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الدبابات السورية "تجاوزت الحدود المسموح بها، ما استدعى تدخلًا جوياً".

يُذكر أن هذا الهجوم يُضاف إلى سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية في السنوات الأخيرة، وسط صمت دولي نسبي ومخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

