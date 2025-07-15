إيلاف من القاهرة: كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل جريمة مروعة وقعت قبل عامين، راح ضحيتها مواطن يحمل جنسية إحدى دول الخليج، اختفى في ظروف غامضة خلال زيارته إلى مصر، قبل أن يتبين لاحقاً أنه قُتل ودُفن في مزرعة بمحافظة الجيزة، في واقعة أثارت صدمة واسعة.

وبحسب ما أوردته صحيفة الشروق، فقد بدأت فصول الحادثة باختفاء عبد الله، البالغ من العمر 83 عاماً، خلال وجوده في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة. وبعد أن فقدت أسرته الاتصال به، تقدمت ببلاغ إلى السلطات المصرية، مشيرة إلى تلقيها اتصالاً وحيداً من شخص مجهول أبلغهم فيه بأن الضحية بخير، لكنه "لا يرغب في التواصل معهم مجددًا"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ورغم مرور عامين على اختفاء الرجل، واصلت الأجهزة الأمنية تحرياتها حتى نجحت أخيرًا في فك لغز الجريمة، التي تبين أنها ارتكبت بدافع الطمع، على يد شريك مصري للضحية يُدعى "صابر.م". وبحسب التحقيقات، فقد عمد الجاني إلى استدراج الضحية إلى مزرعة استأجرها في منطقة الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بعد أن طلب منه مبلغ 100 ألف جنيه بزعم مشاركته في مشروع تجاري في مجال الملابس.

واعترف المتهم، عقب إلقاء القبض عليه، بأنه بمجرد وصول المجني عليه إلى المزرعة، انهال عليه ضربًا باستخدام أداة حادة (كوريك)، ما أدى إلى وفاته، ثم قام بإحراق جثته وطحن عظامه ودفنها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، كما استولى على 25 ألف جنيه كانت بحوزة الضحية.

وبناءً على اعترافات المتهم، انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تم استخراج بقايا الرفات من موقع الدفن، وأُحيلت إلى الطب الشرعي لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من هوية الضحية.

وأمرت النيابة العامة بحبس الجاني أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وسط متابعة قضائية وأمنية حثيثة لاستكمال التحقيق في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.