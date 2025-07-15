إيلاف من تل أبيب: قلّل حنان جيفن، القائد السابق لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الشهيرة "8200"، من أهمية اللقاءات التي عُقدت مؤخرا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في أذربيجان، مشككًا في قدرة النظام السوري الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع على فرض سيطرته داخل البلاد.

وفي مقابلة مع برنامج "هذا المساء" على قناة i24 News الإسرائيلية، قال جيفن:

"لا توجد أهمية لهذه اللقاءات، فهي سطحية ومنفصلة تماما عن الواقع داخل سوريا. الوضع هناك سيئ للغاية".

وأكد أن النظام الجديد في سوريا "لا يفعل شيئًا للسيطرة على مفاصل الدولة"، مضيفًا أن الشرع يواجه تحديات معقدة من بينها المقاتلين الأجانب كالأيغور والشيشانيين، إلى جانب التوترات الداخلية في مناطق مثل السويداء.

الموقف من انسحاب إسرائيل من جنوب سوريا

وبخصوص مطالبة الجانب السوري بانسحاب إسرائيلي من المناطق الواقعة جنوب دمشق، أوضح جيفن أن هذا "لن يحدث"، مؤكدًا أن تلك المناطق "لا تخضع لسيطرة النظام السوري، وبالتالي فإن إسرائيل تتعامل مع التهديدات بنفسها".

وأشار إلى أن إسرائيل، بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، باتت "لا تثق بأي قوى أخرى"، مضيفًا:

"الشرع لا يملك القدرة على ضبط الجنوب السوري، ولذلك إسرائيل لا ترى بديلًا عن استمرار وجودها هناك لحماية أمنها من المليشيات الإيرانية والمتطرفين".

التنسيق مع الولايات المتحدة

وتابع جيفن أن الولايات المتحدة تحاول ترتيب الأمور عبر قنوات دبلوماسية، لكنها "تتفهم دوافع تل أبيب الأمنية"، مشددًا على أن "إسرائيل لن تنسحب من المناطق الحدودية طالما بقيت التهديدات الإيرانية قائمة".

خلفية اللقاءات السورية–الإسرائيلية

وكانت قناة "كان" العبرية قد كشفت في وقت سابق عن عقد لقاءات مباشرة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في أذربيجان السبت الماضي، وُصفت بأنها ناقشت التنسيقات الأمنية والمطالب السورية بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب سوريا.

كما ذكرت القناة أن لقاءً مرتقبًا قد يُعقد بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل، رغم عدم تحديد موعد رسمي حتى الآن.

