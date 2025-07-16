ناشدتْ وزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية مكتب المدعي العام في البلاد بفتح تحقيق مع نجم فريق برشلونة لكرة القدم لامين يامال.

الخطوة جاءت إثر تقارير أفادت بأن جناح الفريق، ذي الأصول المغربية، "استأجر أقزاماً" ليؤدوا عرضاً في حفل عيد ميلاده الثامن عشر.

وكان لامين يامال أقام، يوم الأحد، حفل عيد ميلاده في شقة بقرية أوليفيلا الواقعة على مسافة 50 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من برشلونة.

وحضر الحفل عددٌ من صُنّاع المحتوى في موقع يوتيوب ومن المؤثّرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن عدد من زملائه في فريق برشلونة.

وتزعُم تقارير بأن لامين يامال "استأجر" مجموعة من فنّاني الترفيه الأقزام، وهو ما وصفته رابطة مَن يعانون القزامة وخَلل التنسُّج الهيكلي في إسبانيا (والمعروفة اختصاراً باسم أديي) بأنه تصرّف "غير مقبول في القرن الحادي والعشرين".

وعلِمت بي بي سي، أن رابطة "أديي" أقامت دعوى قضائية ضد لامين يامال.

وفي حديث لبي بي سي، قالت المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، التابعة لوزارة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، إنها "طالبت مكتب المدعي العام بفتح تحقيق للوقوف على ما إذا كان القانون، ومن ثمّ حقوق ذوي الإعاقة، قد انتُهكا".

وقالت رابطة أديي إنها "تسنكر عملية استئجار أقزام بهدف التسلية"، مضيفة بأنها ستتّخذ إجراءً قانونياً ضد هذا التصرّف؛ كونه يُكرّس للصور النمطية، ويغذّي التمييز، كما يشوّه صورة ذوي الإعاقة ويضيّع حقوقهم".

وأضافت الرابطة في بيان لها بأن "مثل هذه التصرّفات لا تنتهك القانون فحسب، وإنما تنتهك كذلك القيَم الأخلاقية للمجتمع والتي ينبغي احترامها".

وأوضح البيان أن "القانون يحظُر بشكل صريح استخدام ذوي الإعاقة في أي أنشطة بهدف السخرية أو التهكُّم أو الاستهزاء، على نحو يتنافى مع الكرامة الإنسانية".

"لم يتعرّض أحدٌ لشيء من عدم الاحترام"

لكنّ موقع راديو كتالونيا في المقابل، أذاع حواراً مع شخص ادّعى أنه من مجموعة الأقزام الذين حضروا حفلة عيد ميلاد لامين يامال، وقال هذا الشخص -الذي طلب عدم ذِكر اسمه- إنّ أحداً لم يتعرّض لشيء من عدم الاحترام.

وأضاف الفنان الترفيهي: "لم نتعرّض لإهانة من أحد. قُمنا بعملنا في جوّ من السلام. ولا أرى سبباً لكل هذه الضجّة. نحن أشخاص عاديون، نقوم بما نرغب في القيام به، بطريقة قانونية تماما".

وتابع الفنان: "نحن نعمل كترفيهيين. وما الذي يمنعنا من القيام بذلك؟ هل بسبب ظروفنا الجسدية؟ ثم إننا نعرف حدودنا جيداً ولا نتخطّاها أبداً: فلسنا قروداً تُقدّم عروضاً".

ونوّه الفنان إلى أن العرض الذي قدّموه في حفل لامين يامال استغرق ساعة واحدة، قبل أن يشارك هؤلاء الفنانين يامال في الاحتفال بعيد ميلاده مثل بقيّة الحضور.

"إننا نقدّم عروضا راقصة، ونوزع المشروبات، كما نقدّم عروضا سِحرية ... هناك العديد من العروض التي نقدّمها. لقد قضينا جميعاً وقتاً عظيما"، وفقاً للفنان الترفيهي.

وتواصلتْ بي بي بي سي مع المتحدّث باسم نادي برشلونة، الذي قال إن النادي "ليس في وَضْع يُمكّنه من التعليق على تصرّف حدث في نطاق شخصيّ"، لكنّ هذا الموقف من جانب النادي سيُعاد تقييمه بمجرّد الحصول على "معلومات ملموسة".