إيلاف من القاهرة: قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن هناك محاولات لتعكير صفو العلاقة بين مصر والسعودية.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفى للحكومة، اليوم الأربعاء، أن هناك أطرافًا من خارج مصر والسعودية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، لتصدير مشهد كما لو كان هناك توتر في العلاقات بين البلدين.

🛑 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي :

العلاقات الأخوية الطيبة مع #السعودية من ثوابت السياسة المصرية

هناك محاولات لتعكير صفو العلاقة بين #مصر والسعودية ولن نسمح بحدوث ذلك 👌



🛑 صح لسانك التحديات في المنطقة تستوجب التكاتف وترجيح صوت العقل دائماً حفظ الله اوطانا 🇸🇦🤍🇪🇬 pic.twitter.com/GusJuxkxd4 — Thamer (@thamer_5491) July 23, 2025

وأكد رئيس مجلس الوزراء عمق ومتانة العلاقات بين مصر والسعودية على مر التاريخ، مشددًا على أن مصر لن تسمح بأي محاولات تؤدي إلى توتر العلاقات بين مصر والسعودية

وأوضح أن العلاقات المصرية السعودية من ثوابت السياسة المصرية، وتنبع من رؤية القيادة السياسية في البلدين، مشيرًا إلى أنها علاقات استراتيجية وأخوية قائمة على وحدة المصير والمصالح المشتركة وتوافق الرؤى في التعامل مع تحديات وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار مدبولي إلى أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على الجانب الرسمي، بل تمتد إلى المستوى الشعبي، لافتًا إلى أن مصر والسعودية يشكلان معًا جناحي الأمة العربية والإسلامية.