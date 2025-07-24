إيلاف من لندن: أعلن النائب المستقل والزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، عن تشكيل حزب سياسي جديد مع النائبة العمالية زارا سلطانة.

وكانت شائعات ترددت عن تأسيس حزب جديد، لم يُكشف عن اسمه، منذ أن أعلنت سلطانة عن نيتها القيام بذلك في وقت سابق من هذا الشهر، إلى جانب استقالتها من حزب العمال.

وقالت تقارير إن اسم الحزب سيُحسم بالتصويت في مؤتمره الأول.

وأكد كوربين تشكيل المجموعة السياسية الجديدة في بيان، شاركت سلطانة في توقيعه، نُشر على حسابه على X يوم الخميس.

يبدأ بيان الثنائي بتسليط الضوء على تفاقم عدم المساواة والفقر، قائلين: "النظام مُزوَّر. لا يمكننا قبول هذه المظالم، ولا ينبغي لكم ذلك أيضًا".

ويتابع: "لقد حان الوقت لنوع جديد من الأحزاب السياسية. حزب متجذر في مجتمعاتنا ونقاباتنا وحركاتنا الاجتماعية. حزب يبني السلطة في جميع المناطق والدول. حزبٌ ينتمي إليكم."

التغيير قادم

ووعد البيان بعقد مؤتمرٍ افتتاحيٍّ للحزب في المستقبل القريب لاتخاذ قرارٍ بشأن السياسة والتوجه، وخلص إلى أن "التغيير الحقيقي قادم".

أُطلق الحزب وسط بعض الارتباك في البداية، حيث اعتقد الكثيرون أنه يُسمى "حزبكم" بسبب رابط الموقع الإلكتروني والصياغة.

ونفت زارا سلطانة لاحقًا أن يكون هذا اسم الحزب "حزبكم"، حيث أوضح متحدثٌ باسم كوربين أنه في الواقع "اسمٌ مؤقت" ولن يكون الاسم النهائي المُسجل لدى اللجنة الانتخابية.

وفي حديثٍ سابقٍ من هذا الشهر، قالت سلطانة: "ويستمنستر مُنهارة، لكن الأزمة الحقيقية أعمق"، "نظام الحزبين لا يُقدم سوى التدهور المُدبّر والوعود المُنكوثة".

وأضافت: "قبل عام، أوقفني حزب العمال عن العمل بسبب تصويتي على إلغاء الحد الأقصى لإعانة الطفلين، وانتشال 400 ألف طفل من براثن الفقر. سأفعل ذلك مُجددًا".

وأضافت: كنت صوّت ضد إلغاء مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. سأفعل ذلك مجددًا. الآن، تريد الحكومة أن تُسبب معاناةً للأشخاص ذوي الإعاقة؛ فهم ببساطة لا يستطيعون تحديد حجمها.