إيلاف من القدس: أكد تقرير نشرته "جيروزاليم بوست" أن طهران قادرة على اتخاذ كل ما تريد من إجراءات صارمة، لكن الموساد لديه الكثير من الثغرات المادية والتكنولوجية التي يمكنه استغلالها، والكثير من الأقليات الإيرانية الغاضبة التي يمكنه تجنيدها.

فقد اغتالت إسرائيل 9 من أصل 13 من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وحوالي اثني عشر عالما نوويا إيرانيا في يونيو (حزيران.

كما أنها كانت ضالعة بشكل عميق في جوانب استهداف المنشآت النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية ، حتى لو كان أولئك الذين يسقطون القنابل أو يضغطون على الزناد، كقاعدة عامة، طيارين من سلاح الجو الإسرائيلي؟

وبعد أن كشف الموساد عن العديد من حيله واستخدم مئات العملاء في شهر يونيو (حزيران)، فماذا تبقى له للسيطرة على البرنامج النووي الإيراني والتهديدات الأخرى في المستقبل؟

وبطبيعة الحال، فإن صحيفة جيروزالم بوست لديها حدود لما يمكن الكشف عنه، ولكن عددا من التطورات حدثت بالفعل في الأسابيع الأخيرة، وخرجت تفاصيل إضافية حول عمليات الموساد في يونيو (حزيران)، والتي يمكن أن تكون بمثابة قائمة مستمرة لمهام مستقبلية.

أولا، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز ، كانت هناك موجة من الاهتمام الإعلامي بالمزاعم الإيرانية بأن العديد من الانفجارات والحرائق الغامضة التي اندلعت في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين كانت أعمال تخريب من قبل الموساد.

ويعتقد الحرس الثوري ومسؤولو الحكومة الإيرانية أن هذه الأعمال التخريبية كانت من تدبير وكالة الاستخبارات، لكن وفقًا للتقرير، لا يُسمح لهم بمناقشة هذا الأمر علنًا، حيث يزعم المسؤولون أن الأحداث هي مصادفات أو بسبب البنية التحتية القديمة.

ولكن في 25 يونيو (حزيران)أصدر رئيس الموساد ديفيد برنياع للجمهور مقطع فيديو نادر من خطاب موجه إلى عملاء الموساد المتورطين في العمليات المثيرة ضد إيران في 13 يونيو (حزيران) وما بعده، والتي أدت إلى إجبار الجمهورية الإسلامية على الركوع، وفي محاولة للسخرية من طهران، قال برنياع لعملاء الموساد: "سنستمر في التواجد هناك، كما كنا هناك".

استمرار العملاء في طهران

كان المعنى البسيط لكلمات برنياع هو أنه على الرغم من الجهود الإيرانية للقبض على عملاء الموساد بعد حرب 13-24 يونيو (حزيران)، والخطر المتزايد للقبض عليهم خلال هذه الفترة من التطهير في طهران، فإن وكالة التجسس الإسرائيلية لا تزال وستظل لديها عملاء يعملون في الجمهورية الإسلامية.

وبعبارة أخرى، سواء كان انفجار محدد أو آخر في إيران خلال الأسبوعين الماضيين قد تم تنفيذه بالفعل من قبل الموساد، فمن الممكن أن يكون الأمر كذلك بالتأكيد.

تفاصيل مسربة عن الهجمات

في حين لم يقدم المسؤولون الإيرانيون لصحيفة نيويورك تايمز وغيرها أدلة على تورط الموساد في الانفجارات الأخيرة، فمن السجلات العامة أن نفس سلسلة تسربات الغاز وانفجارات البنية التحتية القديمة حدثت أيضًا في صيف عام 2020.

ورغم أن الموساد لم يعلن مسؤوليته عن تلك الانفجارات علناً، وعلمت الصحيفة أن بعض تلك الانفجارات على الأقل كانت في الواقع نتيجة انهيار البنية التحتية القديمة من تلقاء نفسها، فإن إيران اتهمت الموساد في نهاية المطاف بالتورط في تلك الأحداث بعد قصف بعض المنشآت النووية أيضاً.

وفي الوقت الحالي، قد تتردد السلطات الإيرانية في توجيه اتهامات علنية للوكالة، لأنها تخشى بشدة من أن تضطر إلى الرد، الأمر الذي قد يؤدي إلى هجوم علني واسع النطاق آخر من جانب سلاح الجو الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أوروبي لم تكشف هويته، يتولى إدارة الشؤون الإيرانية، اعتقاده بأن الهجمات كانت عمليات تخريب من قبل الموساد.

علاوة على ذلك، كشفت قناة "إيران إنترناشيونال" المرتبطة بالمعارضة الإيرانية مؤخرًا عن تفاصيل تصف ما أسمته "واحدة من أكثر الهزائم الأمنية والعسكرية غرابة في العصر الحديث".

20 ألف هجوم إلكتروني أجنبي

ويأتي التقرير بعد أن أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني سيد ستار هاشمي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن البلاد كانت هدفا لأكثر من 20 ألف هجوم إلكتروني أجنبي خلال الحرب.

وبعبارة أخرى، قد لا يكون الموساد قادراً فقط على القضاء على كبار القادة الإيرانيين وتفجيرهم باستخدام القنابل، بل قد يستخدم أيضاً وسائل إلكترونية متقدمة وغيرها من الوسائل التكنولوجية المتطورة.

وبحسب قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن الموساد سرب عمداً موعد الهجوم الإسرائيلي عبر عميل مقرب من قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، من أجل استدراجه إلى مكان محدد لاغتياله.

وكشف التقرير أن قائد القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الذي وصفه كبار مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية بأنه "الرجل الأكثر ذكاء وخطورة في إيران (منذ مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في عام 2020)"، خدعه الموساد لحضور اجتماع مع نوابه، حيث تم اغتيالهم.

مكالمات من مصدر مزيف بهدف الاغتيال

وتبين لاحقًا أن المكالمة الهاتفية التي دعتهم إلى الموقع المحدد كانت من مصدر مزيف، ولكن ورد أنها أُديرت بشكل جيد للغاية لدرجة أن حاجي زاده ورفاقه تم خداعهم للسير طواعية إلى الفخ.

وأضاف التقرير أن برمجيات خبيثة تم زرعها في كاميرات المراقبة الأمنية بمدينة طهران، والتي حددت موقع علي شدماني، القائد الجديد (بعد مقتل سلفه للتو على يد إسرائيل) لمقر خاتم الأنبياء المركزي في حي الزعفرانية، حيث قُتل في غارة بطائرة بدون طيار.

وبحسب قناة إيران الدولية، فقد تتبع الموساد في البداية شادماني من خلال الحصول على عينة من الحمض النووي عبر وسائل رقمية، ثم استخدم تقنية التعرف على الوجه القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحليل الجيني لتحديد هويته.

ابحث عن غير الشيعة

واعترف الموساد أيضًا أنه خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، استخدم مزيجًا من الجواسيس البشريين على الأرض، والأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد والتي تم وضعها على مركبات آلية قياسية، وطائرات بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد.

في ظل وجود عشرات الملايين من الإيرانيين غير الشيعة الذين يكرهون النظام، وحتى لو فقدت إسرائيل بعض عملائها، فإن هناك قائمة لا نهاية لها تقريباً من الإيرانيين الآخرين الذين يمكن للموساد تجنيدهم.

وهذا يعني أنه حتى لو نجحت طهران في تنفيذ حملة قمع ناجحة ودرست كيف اخترقتها إسرائيل بشكل كامل في الشهر الماضي، فقد يكون من المستحيل تقريبا على النظام أن يسد جميع الثغرات المادية والتكنولوجية التي يمكن للموساد استغلالها لإنجاز مهامه.