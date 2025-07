إيلاف من واشنطن: في مشهد غير معتاد داخل أروقة السلطة النقدية الأميركية، تحوّل لقاء نادر جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى سجال علني محرج، خلال زيارة رسمية الخميس إلى مقر الفيدرالي في واشنطن.

الزيارة، التي تُعد الرابعة فقط لرئيس أميركي إلى مقر المؤسسة منذ افتتاحها عام 1937، شهدت لحظة صادمة عندما انتقد ترامب بشدة كلفة تجديد مباني الفيدرالي قائلاً أمام الحضور ووسائل الإعلام:

"نلقي نظرة، ويبدو أن التكلفة ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار. كانت 2.7، والآن زادت قليلاً... أو كثيراً."

Powell called out Trump for making stuff up to smear him



"I'm not aware of that, Mr President. I haven't heard that from anybody at the Fed. You just added in a third building is what that is. No, it was built five years ago. We finished it five years ago. It's not new." pic.twitter.com/hLos2comoe