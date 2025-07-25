أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن إسرائيل تلقت رد حركة حماس على مقترح الهدنة في قطاع غزة، بعد أكثر من أسبوعين من المفاوضات في الدوحة.

وجاء في بيان مقتضب صادر عن مكتب نتنياهو: "قدّم الوسطاء رد حماس إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، وهو قيد الدرس حالياً".

وكانت حركة حماس أعلنت يوم الأربعاء أنها قدّمت ردها للوسطاء، دون الكشف عن محتواه.

وفي إسرائيل، يُعتبر "رد حماس هذه المرة أفضل من سابقه، لكن لا تزال هناك خلافات مهمة"، وفق ما أفادت الصحافة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر إسرائيلي قوله، "في الوقت الحالي لا يمكن الجزم ما إذا كانت ردود حماس قد تحسنت بما يكفي لتحقيق تقدم".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار جاء "طويلاً ومفصلاً"، ويستغرق دراسته عدة ساعات.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية أن رد حماس يتضمن مطالب تتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق أوسع داخل قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، بالإضافة إلى رفع عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم ضمن الصفقة.

كما أضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم مشاورات مع الطاقم الإسرائيلي المفاوض الموجود في الدوحة.

ومن المتوقع أن تُعقد محادثات غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين في روما لاحقاً، بهدف التقدم نحو اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

50 شاحنة مساعدات تتجه من الأردن إلى غزة

في غضون ذلك أعلن الأردن تسيير قافلة مساعدات إنسانية جديدة باتجاه قطاع غزة، تتكوّن من 50 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية وطحينا وحليب أطفال.

وتشمل القافلة، وفق بيان صادر عن الهيئة الخيرية الهاشمية، الجهة المسؤولة عن إرسال المساعدات لغزة، مكونات غذائية متنوعة تدخل في إعداد الوجبات الساخنة التي يتم توزيعها داخل غزة من خلال فرق منظمة المطبخ العالمي وبرنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى كميات من الطحين والحبوب والزيوت التي ستُسهم في تلبية احتياجات آلاف العائلات.

وتعد هذه القافلة هي الخامسة التي يتم إرسالها بالتعاون مع المنظمات الدولية في غضون 10 أيام، إذ تم إرسال 147 شاحنة في القوافل الأربع الأولى، وتمكنت الهيئة يوم الأربعاء من إدخال قافلة واحدة من المساعدات إلى القطاع عبر معبر "زيكيم" الحدودي وكانت تضم 36 شاحنة.

بدورها، أفادت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن حوالي 70 شاحنة مساعدات إنسانية، معظمها محملة بالمواد الغذائية، دخلت قطاع غزة عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم يوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن أكثر من 800 شاحنة محملة بالمساعدات لا تزال تنتظر استلامها من معبري زيكيم وكرم أبو سالم.

بالمقابل، أكّد مراسل بي بي سي أنه لم يُسمح إلا لحوالي أربعين شاحنة محملة بالإمدادات بالدخول إلى القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي السياق، أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ووكالات فرانس برس وإيه بي ورويترز، نداء مشتركاً لإسرائيل الخميس، طالبت فيه بـ"السماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه"، في وقت حذرت منظمات غير حكومية من أن القطاع يواجه خطر المجاعة بعد 21 شهراً من الحرب.

وقالت وسائل الإعلام في بيان مشترك "نشعر بقلق بالغ على صحافيينا في غزة الذين أصبحوا غير قادرين على إطعام أنفسهم وأسرهم"، وأضافت "ندعو السلطات الإسرائيلية مجدداً إلى السماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة والخروج منه".

Reuters الأمم المتحدة تؤكد مقتل أكثر من ألف شخص من منتظري المساعدات الإنسانية خلال الشهرين الماضيين

وقُتلت سيدة تبلغ من العمر 45 عاماً، بعد إصابتها بطلق ناري أثناء ذهابها لاستلام المساعدات من منطقة مركز مساعدات غرب مدينة رفح، وفق تأكيدات مصادر في مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

وأعلنت منظمة غزة الإنسانية عن تخصيصها يوم الخميس للنساء، ودعتهن منذ يوم الأربعاء للتوجه إلى مراكزها في وسط وجنوب القطاع لاستلام طرود غذائية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد مساء الأربعاء، إطلاق قذيفة صاروخية من منطقة خان يونس باتجاه مجمع توزيع المساعدات الإنسانية في رفح جنوب قطاع غزة.

وسقطت القذيفة على بعد نحو 250 متراً من المجمع قرب محور موراغ في رفح، دون وقوع إصابات أو أضرار في الموقع.

وبحسب بيان الجيش، استمر عمل المجمع صباح الخميس في توزيع عشرات الآلاف من الطرود الغذائية الأسبوعية على العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

ودانت فرنسا بأشد العبارات، الضربات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة أثناء محاولاتهم للحصول على المساعدات الإنسانية، والتي قُتل على إثرها أكثر من ألف شخص خلال الشهرين الماضيين، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

وقد ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بوقت متأخر يوم الأربعاء، أن "المجاعة في غزة ما هي إلا نتيجة للحصار الإسرائيلي".

في حين، قالت الحكومة الكندية يوم الأربعاء إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين وعمّال الإغاثة في غزة غير مقبولة، داعية إلى الاستئناف الفوري لعملية توزيع المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة في القطاع.