إيلاف من دمشق: قُتل ما لا يقل عن 6 مدنيين وأُصيب أكثر من 70 آخرين في انفجار عنيف هز بلدة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، في حادثة مأساوية تعكس تصاعد حالة الفوضى والانفجارات المتكررة في المنطقة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

وذكرت السلطات الصحية والدفاع المدني السوري أن الانفجار وقع صباح اليوم الخميس في أحد المواقع القريبة من الطريق الرئيسي للبلدة. وأكد الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن جثامين 6 ضحايا، مشيرًا إلى أن العدد مرشح للارتفاع مع استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض.

من جانبه، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، رائد الصالح، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الانفجار فور وقوعه وتقوم بإخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات الميدانية، وسط ظروف معقدة بسبب تكرار الانفجارات في المنطقة.

وأضاف الصالح: "نواجه صعوبات ميدانية كبيرة، ولا تزال حصيلة الضحايا غير نهائية حتى الآن"، داعيًا السكان إلى الابتعاد عن الموقع حرصًا على سلامتهم.

وبحسب المصادر الإعلامية السورية المحلية، فإن الانفجار نجم عن تفجير مستودع ذخيرة يقع على طريق معرة مصرين، ما تسبب في موجة تفجيرات متسلسلة هزّت محيط البلدة.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين من انفجار مماثل وقع قرب بلدتي كفريا والفوعة في 7 يوليو، والذي أدى إلى وقوع قتلى وعدد من الإصابات، وسط تصاعد المخاوف من وجود مخازن ذخيرة غير آمنة داخل المناطق المأهولة بالسكان.

وتشهد محافظة إدلب، الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة، حوادث متكررة لانفجارات غامضة تُعزى في الغالب إلى انفجار مخازن أسلحة أو غارات جوية مجهولة، مما يفاقم من معاناة المدنيين في منطقة تُعد من أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان النازحين.

