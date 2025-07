إيلاف من باريس: في تصعيد جديد لأزمة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل والإعلام الدولي، جددت الناشطة والإعلامية الأميركية كانديس أوينز اتهاماتها الصادمة للسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، زاعمة أنها "رجل من الناحية البيولوجية"، ومهددة بكشف ما وصفته بـ"أدلة إضافية" خلال الأيام المقبلة.

وقالت أوينز في مقطع فيديو نشرته مؤخرًا: "ثقوا بي، أنا مستعدة لهذه المعركة. وسيتم فضح كل المرضى... فلنبدأ". وجاء ذلك في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت أمام القضاء الأميركي، متهمَين أوينز بالتشهير العمد ونشر الأكاذيب.

WATCH: Candace Owens just DOUBLED DOWN on Brigitte Macron being a man in response to getting sued.



"You were born a man and you will die a man... That's the point I'm making."



"I think you're sick. I think you're disgusting. And I am fully prepared to take on this battle on… pic.twitter.com/LXiGjuearU