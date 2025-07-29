إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية بحلول سبتمبر إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وإنهاء "الوضع المروع في غزة".

وقال رئيس الوزراء إنه على الرغم من بدء عمليات الإنزال الجوي للمساعدات اليوم، إلا أنه يريد أن يرى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات تدخل غزة يوميًا.

وأضاف ستارمر إن الوقت المناسب للاعتراف بفلسطين هو الآن، لأنه سيكون له أكبر الأثر، حيث إن أمل حل الدولتين - إسرائيل "آمنة" إلى جانب دولة فلسطينية "قابلة للحياة" - معرض للخطر. "وضعٌ مُريع"

,في بيانٍ لاجتماعٍ وزاريٍّ عُقد سابقًا، قال متحدثٌ باسم داونينغ ستريت: "قال رئيس الوزراء إنه نظرًا للوضع المُتدهور في غزة، وتضاؤل احتمالات عملية السلام نحو حل الدولتين، فقد حان الوقت الآن للمضي قدمًا في هذا الموقف.

وأضاف أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطواتٍ جوهرية لإنهاء الوضع المُريع في غزة، والتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، وتوضيح أنه لن يكون هناك ضمٌّ في الضفة الغربية، والالتزام بعملية سلامٍ طويلة الأمد تُفضي إلى حل الدولتين".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح سابقًا بأن فرنسا ستعترف بدولةٍ فلسطينية في القمة نفسها.

وقال ستارمر إنه بتحديد موعدٍ نهائيٍّ لاجتماع الأمم المتحدة في 9 سبتمبر، يأمل أن يُسهم ذلك في "تغيير الأوضاع على الأرض، وضمان وصول المساعدات إلى..." هناك أمل في حل الدولتين في المستقبل.

ويقول إنه جزء من "خطة من ثمانية أجزاء" ناقشها بالفعل مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فرنسا والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس.

وينفي ستارمر أن يكون القرار تراجعًا عن موقفه بعد ضغوط من نواب حزب العمال، مؤكدًا أنه كان دائمًا جزءًا من خطة الاعتراف بفلسطين.