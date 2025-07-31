إيلاف من الرباط: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نصره الله، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن و الأمير مولاي رشيد، بعد ظهر الخميس، بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان(شمال المغرب)، حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 26 لعيد الجلوس.

وبهذه المناسبة،أطلق الملك محمد السادس على هذا الفوج إسم " السلطان أحمد المنصور الذهبي".



من حفل أداء قسم الضباط بالقصر الملكي بتطوان

وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، ألقى العاهل المغربي كلمة عبر فيها عن سعادته باستقبال الفوج الجديد، من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية، لأداء القسم أمامه، بصفته القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة، للقوات المسلحة الملكية.

وأشاد العاهل المغربي بما تتميز به مختلف مكونات القوات العسكرية والأمنية، من كفاءة واقتدار، في النهوض بواجبها، الوطني والاجتماعي والإنساني.

واضاف قائلا : قررنا أن نطلق على فوجكم إسم السلطان أحمد المنصور الذهبي؛ أحد ملوك المغرب الكبار الذي تميز عهده بالتقدم والاستقرار بمختلف مناطق البلاد، وانفتاحه على العمق الإفريقي جنوب الصحراء، إضافة إلى توطيد علاقات المغرب مع أوروبا.

وخلص ملك المغرب إلى القول: فكونوا، رعاكم الله، في مستوى ما يرمز إليه هذا الاسم، من غيرة وطنية، والتزام بمقدسات الأمة، واستقامة وانضباط، ووفاء لشعاركم الخالد: الله، الوطن، الملك".

وعقب أداء القسم، قام الملك محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن و الأمير مولاي رشيد، بتحية أعلام القوات المسلحة الملكية،قبل أن يستعرض مختلف أفواج الضباط التي أدت القسم.

وينتمي الضباط المشاركون في مراسم أداء القسم، هذه السنة، إلى الأفواج المتخرجة سنة 2025 التابعين للمدارس العسكرية (الأكاديمية الملكية العسكرية، المدرسة الملكية الجوية، المدرسة الملكية البحرية والمدرسة الملكية للخدمات الطبية العسكرية)، والمدارس والمعاهد شبه العسكرية (المعهد الملكي للإدارة الترابية، المعهد الملكي للشرطة، المدرسة الوطنية للوقاية المدنية، المدرسة المحمدية للمهندسين، المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، مدرسة التكوين الجمركي وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني).

كما يضم هذا الفوج ضباط السلك الخاص وضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط سنة 2024 والضباط الذين لم يتسن لهم أداء القسم في السنوات الفارطة، المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة.

وبهذه المناسبة، تفضل صاحب الجلالة بمنح الرتب الجديدة لعدد من الضباط، الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2025.

وكان العاهل المغربي قد استقبل،الثلاثاء، بالقصر الملكي بتطوان، لجنة الترقية في رتب أفراد القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، الحرس الملكي والقوات المساعدة التي قدمت له خلاصات ونتائج أشغال لجنة ترقية الضباط وغير الضباط برسم سنة 2025.