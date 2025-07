إيلاف من ترامب: خلال فعالية متلفزة عقدت في البيت الأبيض تحت عنوان "جعل تكنولوجيا الصحة عظيمة مرة أخرى"، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكأنه يواجه صعوبة في البقاء متيقظًا، حيث ظهرت عليه علامات النعاس أثناء مداخلات بعض المشاركين.

وبعد إلقائه كلمة استمرت نحو عشر دقائق، جلس ترامب ليستمع إلى كلمات عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي الابن، ومدير مراكز خدمات الرعاية الطبية محمد أوز.

Trump is fighting for his life to stay awake during this roundtable event pic.twitter.com/369YDBTCa7