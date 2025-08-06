إيلاف من واشنطن: ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ على سطح البيت الأبيض فوق غرفة الإحاطة في محاولة واضحة لتفقد البناء المستقبلي، ولم يتردد ترامب في أداء رقصته الشهيرة، ليصبح أول رئيس أميركي في التاريخ يعتلي سطح بيت الحكم راقصاً.

ووفقاً لموقع "إيه بي سي نيوز" حاولت الصحافة، التي تم دفعها إلى أسفل الممر، معرفة ما كان يحدث، وتلقى سؤالاً :"سيدي الرئيس، ماذا تفعل هناك؟"، فأجاب "أنا فقط أقوم بجولة قصيرة"، وعندما ضغط عليه الصحافيون مجددا، قال ترامب "شيء جميل"، بينما كان يواصل أداء رقصته.

Well Trump broke out his dance on the roof!



pic.twitter.com/PVhKBghRso — Jaypatriot🔥💪🏽🇺🇸 (@realjaypatriot) August 5, 2025

وقال ترامب "إنها مجرد طرق أخرى لإنفاق أموالي"، مضيفا "إنها مجرد طرق أخرى لإنفاق أموالي من أجل البلد"، وأكد أن "كل ما أقوم به يتم تمويله من جيبي"، في إشارة إلى التطوير الذي سيقوم به في البيت الأبيض على مستوى الإنشاءات.

وعندما سُئل عما إذا كان يفكر في بناء طابق إضافي أو طابق ثانٍ، لم يقل ترامب شيئًا، وقد رافق الرئيس مجموعة صغيرة من مساعديه وأفراد من جهاز الخدمة السرية. ضمّت المجموعة المهندس المعماري جيم ماكري، الذي كُلّف بإضافة قاعة رقص ترامب إلى البيت الأبيض. وبدا الرجلان منخرطين في نقاش حادّ أثناء تجوّلهما في الساحة، مع إشارات كثيرة مفعمة بالحيوية.

وبعد ذلك خرج ترامب من مرمى الكاميرات لعدة دقائق، ومن المفترض أنه كان ينظر باتجاه الحديقة الجنوبية.

قاعة للرقص كلفتها 200 مليون دولار

يواصل ترامب وضع بصمته الشخصية على البيت الأبيض مع قاعة رقص جديدة تبلغ تكلفتها 200 مليون دولار، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن العمل في الموقع سيبدأ في سبتمبر (أيلول) وسيتم دفع تكلفته من قبل ترامب ومتبرعين لم يتم تحديدهم.

وأعلنت ليفيت عن المشروع في مؤتمرها الصحفي يوم الخميس، حيث عرضت رسومات توضيحية للشكل النهائي. وقالت إنه سيكتمل "قبل فترة طويلة" من انتهاء ولاية ترامب.

وتابعت :"يسرنا أن نعلن أن أعمال بناء قاعة البيت الأبيض الجديدة ستبدأ، وعلى مدى 150 عامًا، تطلع الرؤساء والإدارات وموظفو البيت الأبيض إلى مساحة واسعة للفعاليات في مجمع البيت الأبيض، تتسع لعدد أكبر بكثير من الضيوف مقارنةً بالعدد المسموح به حاليًا، حسبما صرحت للصحفيين".

وأضافت أن "البيت الأبيض هو أحد أجمل المباني التاريخية في العالم، ومع ذلك فإن البيت الأبيض غير قادر حالياً على استضافة احتفالات كبرى لتكريم زعماء العالم في بلدان أخرى دون الحاجة إلى نصب خيمة كبيرة وقبيحة على بعد نحو 100 ياردة من مدخل المبنى الرئيسي".

هذا هو أحدث تغيير يُجريه ترامب على البيت الأبيض. حاليًا، يجري بناء حديقة الورود الشهيرة، حيث يُستبدل العشب بالرصيف. كما تكفل بتركيب ساريتين للعلم بارتفاع 88 قدمًا على حديقتي البيت الأبيض الشمالية والجنوبية.

كما قام ترامب بإعادة تزيين المكتب البيضاوي بكمية كبيرة من التفاصيل الذهبية، بما في ذلك على إطارات الصور وفي المفروشات المحيطة بالمدفأة.

وتُظهر الرسومات الفنية لقاعة الرقص الجديدة كيف ستكون مليئة بزخارف ذهبية، على غرار الزخارف الموجودة في قاعة الرقص في نادي ترامب مارالاغو في فلوريدا.

البيت الأبيض الشتوي

وقال ترامب منذ فترة طويلة إنه يريد بناء قاعة رقص في البيت الأبيض على غرار تلك الموجودة في مار إيه لاغو - والتي أطلق عليها ترامب في فترة ولايته الأولى في بعض الأحيان اسم "البيت الأبيض الشتوي".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال ترامب لرئيسة المجلس الأوروبي أورسولا فون دير لاين في منتجع تيرنبيري للغولف في اسكتلندا: "كما تعلمون، لقد بنينا للتو قاعة الرقص هذه، ونحن نبني قاعة رقص عظيمة في البيت الأبيض".

وتحدث ترامب عن المشروع في وقت لاحق من يوم الخميس خلال توقيع أمر تنفيذي في غرفة روزفلت، قائلاً إنهم احتفظوا "بأفضل المهندسين المعماريين والمهندسين" لبنائه وسيكون "الأفضل على الإطلاق".

"أنا جيد في بناء الأشياء. وسننجز البناء بسرعة وفي الموعد المحدد. سيكون جميلاً، لطالما قلت إنني سأفعل شيئًا حيال قاعة الرقص، لأنهم يستحقون واحدة. لذا سنتركها. سيكون مشروعًا إرثيًا عظيمًا، وأعتقد أنه سيكون مميزًا".

سيتم فصل قاعة الرقص الإضافية عن المبنى الرئيسي وسيتم وضعها قبالة الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

"لن يتعارض مع المبنى الحالي... سيكون قريبًا منه، لكن دون أن يلمسه، ويُظهر احترامًا تامًا للمبنى الحالي، الذي أنا من أشد المعجبين به. إنه المفضل لدي"، قال ترامب.

وعندما سُئل عن مقدار ما سيتم هدمه من الجناح الشرقي من أجل البناء القادم ــ والذي يضم حاليا مكتب السيدة الأولى والمكتب العسكري للبيت الأبيض ومكتب الزوار ــ قالت ليفيت إن المكاتب في الجناح الشرقي سوف يتم إخلاؤها أثناء "تحديثه".

وقال ليفات "إن البناء اللازم سيتم تنفيذه".

وفي بيان صحفي، قال البيت الأبيض إن ترامب عقد عدة اجتماعات مع أعضاء طاقم البيت الأبيض، وخدمة المتنزهات الوطنية، والمكتب العسكري للبيت الأبيض، وجهاز الخدمة السرية لمناقشة ميزات التصميم والتخطيط.

وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز: "إن الرئيس والبيت الأبيض في عهد ترامب ملتزمان تمامًا بالعمل مع المنظمات المناسبة للحفاظ على التاريخ الخاص للبيت الأبيض، مع بناء قاعة رقص جميلة يمكن أن تتمتع بها الإدارات المستقبلية وأجيال من الأميركيين القادمين".