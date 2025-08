إيلاف من واشنطن: ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ على سطح البيت الأبيض فوق غرفة الإحاطة في محاولة واضحة لتفقد البناء المستقبلي، ولم يتردد ترامب في أداء رقصته الشهيرة، ليصبح أول رئيس أميركي في التاريخ يعتلي سطح بيت الحكم راقصاً.

ووفقاً لموقع "إيه بي سي نيوز" حاولت الصحافة، التي تم دفعها إلى أسفل الممر، معرفة ما كان يحدث، وتلقى سؤالاً :"سيدي الرئيس، ماذا تفعل هناك؟"، فأجاب "أنا فقط أقوم بجولة قصيرة"، وعندما ضغط عليه الصحافيون مجددا، قال ترامب "شيء جميل"، بينما كان يواصل أداء رقصته.

Well Trump broke out his dance on the roof!



pic.twitter.com/PVhKBghRso