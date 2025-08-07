إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن ترحيل أول دفعة من المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين بموجب اتفاقية إعادة المهاجرين بين المملكة المتحدة وفرنسا.

أُعلن عن احتجاز عدة أشخاص بموجب بنود اتفاقية إعادة المهاجرين بين المملكة المتحدة وفرنسا لأول مرة.

صرح رئيس الوزراء السير كير ستارمر: "لقد احتجزنا أول دفعة من المهاجرين غير الشرعيين بموجب اتفاقنا الجديد قبل إعادتهم إلى فرنسا. وأكد: إذا خالفتَ القانون بدخول هذا البلد، فستواجه الإعادة القسرية.

وأضاف: "عندما أقول إنني لن أتردد في فعل أي شيء لتأمين حدودنا، فأنا جادٌّ في ذلك".

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن هؤلاء احتُجزوا بعد وصولهم على متن قارب صغير أمسالأربعاء، وسيتم ترحيلهم إلى فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت أنها ستحيل الحالات إلى السلطات الفرنسية في غضون ثلاثة أيام، وبعد ذلك سيكون أمامها 14 يومًا للرد.

وبموجب اتفاقية إعادة المهاجرين بين المملكة المتحدة وفرنسا، تم تطبيق سياسة جديدة تُتيح دخول شخص واحد وخروج شخص واحد، والتي ستتيح لمن هم في فرنسا ممن يحق لهم الإقامة في المملكة المتحدة التقدم بطلب للقيام بالرحلة بشكل قانوني. في المقابل، سيتم إعادة من هم في بريطانيا ممن لا يحق لهم التواجد هنا إلى فرنسا.

تقديم الطلبات

وأطلقت وزارة الداخلية البريطانية صباح اليوم الخميس عملية تقديم طلبات الهجرة إلى المملكة المتحدة للمقيمين في فرنسا.

وقالت: "نحن على الطريق الصحيح لتحقيق ما لم تحققه أي حكومة أخرى".

وصرحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بأن "المعاهدة الجديدة الرائدة" أدت إلى احتجاز المجموعة فور وصولها إلى ميناء ويسترن غيت فويل. وأضافت أنهم "سيُحتجزون الآن حتى يتسنى إعادتهم إلى فرنسا".

رسالة لكل مهاجر

وقالت: "هذا يُرسل رسالة إلى كل مهاجر يُفكر حاليًا في دفع أموال لعصابات الجريمة المنظمة للذهاب إلى المملكة المتحدة، مفادها أنهم سيخاطرون بحياتهم ويبددون أموالهم إذا ركبوا قاربًا صغيرًا".

وأقرت كوبر أيضًا بأن الخطة "لا تزال في مراحلها الأولى" وأنها "ستتطور مع مرور الوقت".

وأضافت: "لكننا على الطريق الصحيح لتحقيق ما لم تحققه أي حكومة أخرى منذ بداية هذه الأزمة - إعادة الوافدين على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا وتعزيز حدودنا". رفضت إيفيت كوبر الإفصاح عن عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم، بحجة أن العصابات الإجرامية قد تستخدم هذه المعلومات "لاستغلال" المخطط.

وقالت وزيرة الداخلية: "عمليات النقل إلى مراكز ترحيل المهاجرين جارية حاليًا. ولن نكشف عن تفاصيل العمليات في هذه المرحلة، إذ يمكن للعصابات الإجرامية ببساطة استغلالها.

واضافت: لكن لا ينبغي أن يشك أحد. أي شخص يصل من الآن فصاعدًا مؤهل للاحتجاز الفوري والعودة".

وختمت قائلة: نظريًا، يعني هذا أنه قد لا يتجاوز عدد الأشخاص المحتجزين بموجب المخطط شخصين.