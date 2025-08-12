إيلاف من القدس: تجري إسرائيل محادثات مع جنوب السودان بشأن إمكانية إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، بحسب ما أكده ستة أشخاص مطلعين على المناقشات لوكالة أسوشيتد برس في تقرير صدر مساء الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن الاتفاق بين جنوب السودان وإسرائيل من شأنه أن يساعد البلدين على بناء علاقات أوثق.

وأطلع مسؤولون من جنوب السودان جو سزلافيك، مؤسس شركة ضغط أميركية تعمل مع الدولة الأفريقية، على المحادثات، وأضاف بعد ذلك أن وفدا إسرائيليا يخطط لزيارة البلاد لبحث إمكانية إنشاء مخيمات للفلسطينيين الذين يرغبون في الإجلاء إلى البلاد.

وقال إدموند ياكاني، الذي يقود إحدى منظمات المجتمع المدني في البلاد، إنه تحدث مع مسؤولين من جنوب السودان بشأن المحادثات.

وفي الأسبوع الماضي، زار وزير خارجية جنوب السودان، موندي سيمايا كومبا، إسرائيل والضفة الغربية، وتم تنظيم الزيارة بمبادرة من وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ، بمشاركة المدير العام لوزارة الخارجية تساحي ديكشتاين ونائبة الوزيرة شارين هاسكل.

وقد بدأت العلاقات الخاصة بين إسرائيل وجنوب السودان حتى قبل إعلان استقلال البلاد في عام 2011، ولعبت إسرائيل دورًا هامًا في دعم جنوب السودان من أجل الاستقلال. وكانت من أوائل دول العالم التي اعترفت به كدولة ذات سيادة، مما أدى إلى علاقات ثنائية وثيقة، وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".