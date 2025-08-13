إيلاف من لندن: يلتقي الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين يوم الجمعة في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة النائية، وهي منشأة عسكرية أميركية في أنكوريج، ألاسكا.

تقع القاعدة العسكرية النائية الثلجية في منطقة ذات أهمية لكل من أمريكا وروسيا، ولكن بينما استقبلت أنكوريج العديد من الرؤساء الأميركيين، لم يزرها فلاديمير بوتين ولو مرة واحدة خلال فترة وجوده في الكرملين.

تجمع إلمندورف-ريتشاردسون بين قاعدة إلمندورف التابعة للقوات الجوية وقاعدة فورت ريتشاردسون التابعة للجيش الأميركي.

وتُعد أكبر قاعدة عسكرية في ألاسكا، وتضم أكثر من 32 ألف شخص - حوالي 10% من سكان أنكوريج. كما تتمتع المنطقة أيضًا بأهمية بالنسبة لروسيا: فقد اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من الإمبراطورية الروسية قبل 158 عامًا.

وتقع جزيرة ديوميدي الصغيرة في ألاسكا على بُعد أقل من ثلاثة أميال من جزيرة ديوميدي الكبيرة الروسية في مضيق بيرينغ، مما يُظهر مدى القرب الجغرافي بين البلدين.

وصرح يوري أوشاكوف، مستشار فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية: "يبدو منطقيًا تمامًا أن يعبر وفدنا مضيق بيرينغ جوًا، وأن تُعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".

أحندة حافلة

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، يُركز عقد المحادثات هناك على الحوار حيث تُعدّ رهانات الطاقة العالمية والأراضي عالية، ويستمتع الرئيس الأميركي بالاستعراض. تُسهم حدود ألاسكا الوعرة في شغفه بالمسرح.

لكن إدارة ترامب تُدير أيضًا توقعات التوصل إلى اتفاق سلام. يوم الثلاثاء، وصفت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الاجتماع بأنه "تمرين استماع" سعيًا لفهم الوضع بشكل أفضل. خلال الحرب الباردة، اعتُبرت القاعدة "ذات أهمية خاصة" في الدفاع عن الولايات المتحدة ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك، وفقًا لمكتبة الكونغرس.

انتقد البعض قرار الرئيس الأميركي بإجراء محادثات حول الصراع الروسي الأوكراني في ألاسكا.

وقال نايجل غولد-ديفيز، السفير البريطاني السابق لدى بيلاروسيا: "من السهل تصور بوتين وهو يطرح خلال اجتماعاته مع ترامب حجة مفادها: 'حسنًا، انظروا، الأراضي قابلة للتغيير'".

'لقد أعطيناكم ألاسكا. لماذا لا تستطيع أوكرانيا أن تعطينا جزءًا من أراضيها؟''.

زيارة ترامب

وعلى الرغم من أن هذه ستكون أول زيارة لترامب إلى ألاسكا منذ بدء ولايته الثانية، إلا أنه قام بعدة زيارات إلى إلمندورف-ريتشاردسون خلال ولايته الأولى.

كما زارها جو بايدن وباراك أوباما؛ ففي عام ٢٠١٥، أصبح أوباما أول رئيس أميركي تطأ قدماه شمال الدائرة القطبية الشمالية خلال رحلته.

وتستضيف قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون طائرات مثل إف-22 رابتور، وهي طائرة مقاتلة يقول سلاح الجو الأميركي إنها "لا تُضاهيها أي طائرة مقاتلة معروفة أو مُتوقعة".

وتصف وزارة الدفاع الأميركية المنطقة بأنها "تتميز بجبال خلابة وشامخة مُغطاة بالثلوج، وبحيرات وأنهار وأنهار جليدية، وحياة برية وفيرة".

كما تنصح الزوار الذين يحاولون الوصول إلى القاعدة بسياراتهم بإحضار معدات طوارئ، وطعام، وبطانيات، ووقود إضافي، نظرًا لبعدها الشديد.