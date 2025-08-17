إيلاف من لندن: كان لدى الزعيم الروسي فلاديمير بوتن الأسباب الوجيهة للظهور بمظهر المسرور بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا.

فمنذ اللحظة التي نزل فيها دونالد ترامب وفلاديمير بوتين من طائرتيهما في قاعدة جوية تعود إلى حقبة الحرب الباردة خارج أنكوريج في ألاسكا، كانت تفاعلاتهما العامة ودية بشكل ملحوظ - مع تصفيق الرئيس الأمريكي للحاكم الروسي، وتبادل الابتسامات، والتربيت على الكتف، ومحادثة حيوية ولكن ودية بوضوح على السجادة الحمراء.

وبعد ذلك، بعد تحليق عسكري أميركي في الأجواء، صعد بوتن، الذي يكسر البروتوكول بشكل مذهل، إلى "الوحش" - السيارة الرسمية للرئيس الأميركي - ليشارك في رحلة بسيارة ليموزين إلى القمة الحاسمة.

بدا الزعيم الروسي مسرورًا، وهذا ما كان متوقعًا.

رافقت الفترة التي سبقت القمة توقعاتٌ متوترة من مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء. تزايدت المخاوف من أن يتفوق عميل المخابرات السوفيتية السابق الماكر على ترامب، مما يسمح له باتخاذ خطواتٍ جبارة نحو تحقيق هدفه المتمثل في إخضاع أوكرانيا، وإعادتها إلى التبعية لروسيا، وتفكيك تحالف غربي هشّ أصلًا بوضع أميركا في خلاف مع كييف وحلفائها الأوروبيين.

ورغم أن ذلك لم يحدث ولم تُباع أوكرانيا بالكامل، فإن بوتن يبدو أنه حقق أقصى استفادة من اللقاء.

ظهر صديقاً وليس منبوذاً

لقد نجح في تأمين اللقاء، على الرغم من كونه رجلاً مطلوباً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتم استقباله على الأراضي الأميركية كصديق، وليس زعيم دولة منبوذة غزت دولة مجاورة ذات سيادة.

وقد حصل على كل هذا دون الموافقة مُسبقًا على أي تنازلات كبيرة، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وغادر أنكوريج دون الالتزام بهدنة أيضًا، رغم تصريح ترامب خلال مؤتمرهما الصحفي المشترك بأن نظيره الروسي حريص على إنقاذ آلاف الأرواح. لكن يبدو أنه لم يكن حريصًا على ذلك.

ولكن من غير المرجح أن تعكس قمة ألاسكا التي طال انتظارها والتي تم ترتيبها على عجل قمة يالطا التي أعادت رسم الخريطة، حيث أقنع جوزيف ستالين ــ وبعضهم يقول إنه أجبر ــ فرانكلين روزفلت المريض جسديا والمستنزف عقليا وونستون تشرشل المتذمر بتقسيم أوروبا بين المجالين الغربي والسوفييتي.

اختراق مثل قمة ريكيافيك 86؟

ولم يكن من المتوقع أن تكون القمة المقبلة بمثابة اختراق مثل قمة ريكيافيك، حيث وضع رونالد ريجان وميخائيل جورباتشوف في عام 1986 الأساس للسيطرة على الأسلحة النووية في المستقبل، الأمر الذي أضاف إلى ذوبان الجليد في الحرب الباردة.

من المؤكد أن غورباتشوف كان يحاول إدارة تفكك الاتحاد السوفييتي بشكل سلس؛ أما بوتن فهو عازم على إحياء الإمبراطورية.

لكن وفقا للمراقبين المخضرمين، من فيونا هيل ، مسؤولة روسيا السابقة في عهد ترامب، إلى مايكل كاربنتر، المدير الأول السابق لشؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جو بايدن، فإن مؤتمر ألاسكا كان خطأ.

وقال كاربنتر إن "القمة أعطته الشرعية على الساحة العالمية".

وليس فقط على الساحة العالمية. من المؤكد أن الكرملين ووسائل الإعلام الروسية الموجهة للدولة انشغلت بتصوير القمة على أنها لا تتعلق بأوكرانيا، بل تتعلق أكثر ببوتين وترامب، زعيمي القوى العظمى، اللذين يجلسان معًا لتحديد شكل المستقبل العالمي. وقبل القمة، حصل بوتين أيضًا على تأييد أميركي لفكرة مقايضة أوكرانيا بالأرض مقابل السلام، مراهنًا على كييف.

التصفيق لترامب

في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أشاد بوتين بجهود ترامب لإنهاء الحرب. يدرك الزعيم الروسي بذكاء أن التصفيق المحترم لترامب دائمًا ما يكون مقبولًا، وهي خدعة كاد الرئيس الأوكراني المتحمس فولوديمير زيلينسكي أن يفشل فيها فشلًا ذريعًا في اجتماعه المشؤوم في المكتب البيضاوي مطلع هذا العام.

ولكن لم تكن هناك أي دلائل تشير إلى أن بوتن مستعد للتحول بعيدا عن هدفه الرئيسي ــ السيطرة على أوكرانيا، وهي الدولة التي لا يعتقد أنها ينبغي أن توجد أصلا.

وكان ذلك واضحا عندما تحدث مرة أخرى عن القضاء على "الأسباب الجذرية" للحرب وأشار إلى "التهديدات الأساسية لأمن روسيا"، وهو المصطلح المستخدم في الكرملين لإلقاء اللوم على حلف شمال الأطلسي وأوروبا في الحرب.

لطالما اعتبرنا أوكرانيا دولة شقيقة، كما أعرب عن أسفه. بمعنى آخر، دولة جزء من مخطط بوتين للعالم الروسي.

لا شك أن هدف بوتن من قمة ألاسكا كان تجنب إثارة غضب ترامب، وتأجيل فرض المزيد من العقوبات الغربية على روسيا أو حلفائها، والاستمرار في نفس النهج الذي اتبعه.

أجندة الكرملين

وسعى الرئيس الروسي إلى تقديم نفسه كشريك بناء من أجل السلام، قائلا إنه يأمل ألا يحاول الآخرون التدخل لوقف التقدم نحو إنهاء الحرب.

هذه الرواية هي إحدى الروايات التي أوعز الكرملين لوسائل الإعلام الروسية بالتركيز عليها في تغطيتها للقمة، وفقًا لصحيفة ميدوزا المستقلة . وتنص إرشادات الكرملين المُرسلة إلى الصحفيين المُوَجَّهين من قِبَل الدولة على ضرورة إبراز دور بوتين في "تحديد أجندة" العلاقة الأمريكية الروسية، وتصوير أوكرانيا على أنها غير عقلانية وغير راغبة في التفاوض.

كل ما يمكن قوله هو أن بوتن ليس في عجلة من أمره لإنهاء الحرب ــ في الواقع، قد يؤدي القيام بذلك إلى تعريض نظامه للخطر، لأن التحول عن اقتصاد الحرب من شأنه أن يثير احتمال اندلاع صراعات اجتماعية سياسية خطيرة.

ومن المؤكد أن إطالة أمد الصراع يفرض المزيد من الضغوط على الدول الأوروبية والتحالف عبر الأطلسي وليس على روسيا.

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "بوليتيكو" - كاتب المقال هو جيمي ديتمر محرر الرأي وكاتب عمود في الشؤون الخارجية في بوليتيكو أوروبا.