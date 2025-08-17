توفيت في المستشفى امرأة من غزة، كانت قد نُقلت إلى إيطاليا لتلقي العلاج وهي تعاني من هزال شديد.

سافرت الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، والتي عُرفت باسم مرح أبو زهري، إلى بيزا مع والدتها على متن رحلة ليلية يوم الأربعاء، في إطار برنامج وضعته الحكومة الإيطالية.

وأعلن مستشفى جامعة بيزا أنها أصيبت بسكتة قلبية وتوفيت يوم الجمعة، بعد أقل من 48 ساعة من وصولها.

وأضاف المستشفى أنها عانت من فقدان حاد في الوزن وعضلات الجسم، بينما أفادت وكالات الأنباء الإيطالية أنها كانت تعاني من سوء تغذية حاد.

حذّرت الأمم المتحدة من انتشار سوء التغذية على نطاق واسع في غزة، حيث حذّر خبراء، بدعم من المنظمة، في تقرير صدر الشهر الماضي من أن "أسوأ سيناريو" للمجاعة يتكرّر في غزة.

نفت إسرائيل وجود مجاعة في غزة، واتهمت وكالات الأمم المتحدة بالتقاعس عن استلام المساعدات من الحدود وإيصالها.

ونُقل أكثر من 180 طفلاً وبالغاً إلى إيطاليا منذ بدء الحرب في غزة.

وصرّحت وزارة الخارجية الإيطالية بأن 31 مريضاً ومرافقيهم وصلوا إلى روما وميلانو وبيزا هذا الأسبوع، وجميعهم يعانون من أمراض خلقية خطيرة أو جروح أو بتر أطراف.

Reuters

في غضون ذلك، حثّ أعضاء البرلمان البريطاني الحكومة على إحضار الأطفال المرضى والجرحى من غزة إلى المملكة المتحدة "دون تأخير"، بعد أسابيع من وعد رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، بوضع خطة إجلاء.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها تعتزم إجلاء بضع مئات من الأطفال من غزة "بسرعة"، وأنه يجب إجراء الاختبارات البيومترية قبل السماح للأطفال ومقدمي الرعاية بدخول المملكة المتحدة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها ستبدأ بتزويد سكان مدينة غزة بالخيام ومعدات أخرى ابتداءً من اليوم الأحد قبل نقلهم إلى "مناطق آمنة".

جاء هذا البيان بعد أيام من إعلان الحكومة الإسرائيلية أن قواتها ستحتل مدينة غزة. وتلا ذلك قصف عنيف على حي الزيتون، أكبر أحياء المدينة، استمر لعدة أيام.

وصرّح متحدث باسم البلدية لبي بي سي بأن الوضع في حي الزيتون "كارثي"، حيث شهدت المنطقة نزوحاً جماعياً، بعد ستة أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة وعمليات القصف والهدم.

Reuters

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 36 شخصاً على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية يوم السبت.

وأضافت الوزارة أن 11 شخصاً آخرين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، ليرتفع عدد الوفيات المرتبطة بالجوع إلى أكثر من 250.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "ملتزم بتخفيف الأذى عن المدنيين"، وشكك في مصداقية أعداد القتلى التي أعلنتها الوزارة.

تنفي الحكومة الإسرائيلية وجود سوء تغذية في غزة، وتؤكد أن قواتها "تستهدف الإرهابيين ولا تستهدف المدنيين"، وتزعم أن حماس مسؤولة عن الأزمة الإنسانية.

وقُتل أكثر من 60 ألف شخص في غزة منذ بدء الحرب في غزة، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.