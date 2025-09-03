إيلاف من الرياض: وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

#فيديو_واس | سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يصل إلى الرياض وسمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبليه.#واس pic.twitter.com/GrCbSPiWmQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 3, 2025

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن "زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تأتي في إطار زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة".

ويرافق بن زايد خلال الزيارة وفد يضم، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الاستثمار محمد بن حسن السويدي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية.

