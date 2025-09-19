إيلاف من واشنطن: رفض قاض فيدرالي في ولاية فلوريدا دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد صحيفة نيويورك تايمز بقيمة 15 مليار دولار يوم الجمعة بسبب طولها المفرط، وكتب في قرار لاذع أن الشكوى المدنية لا ينبغي أن تكون "بوقًا للعلاقات العامة".

ومنح قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في تامبا ستيفن دي ميريداي ترامب 28 يوما لتقديم نسخة جديدة أقصر من الشكوى "لا يجب أن تتجاوز" 40 صفحة. وقال متحدث باسم ترامب في بيان إن القائد الأعلى لن يتراجع عن القضية لكنه سيحترم أمر القاضي بشأن "اللوجستيات".

وقال البيان "إن الرئيس ترامب سيواصل محاسبة مؤسسات الأخبار الكاذبة من خلال هذه الدعوى القضائية القوية ضد صحيفة نيويورك تايمز ومراسليها ودار نشر بنغوين راندوم هاوس، وفقًا لتوجيهات القاضي بشأن اللوجستيات".

وتضم الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس يوم الاثنين صحيفة نيويورك تايمز، والمراسلين بيتر بيكر، وروس بويتنر، وسوزان كريج، ومايكل إس. شميدت، ودار نشر بينجوين راندوم هاوس، كمدعى عليهم بسبب ثلاث مقالات وكتاب شارك في تأليفه بويتنر وكريج ونشر في سبتمبر (أيلول) 2024.

الدعوى ليست خطاباً عاطفياً

وكتب القاضي قائلاً: "تتضمن الشكوى تهمتين بسيطتين تتعلقان بالتشهير، وتستهلك خمسة وثمانين صفحة".وكتب ميريداي، الذي عينه الرئيس جورج بوش الأب في المحكمة الفيدرالية: "تتضمن الشكوى تهمتين بسيطتين بالتشهير فقط، وتستهلك خمسة وثمانين صفحة، حتى لو افترضنا أن كل ادعاء في الشكوى صحيح... فإن الشكوى تظل مكانًا غير مناسب وغير مسموح به لتجميع الأدلة المحتملة المملة والمرهقة، أو لتكرار الحجج المتحيزة، أو للتلاوة المطولة وشرح السلطة القانونية التي تدعم ظاهريًا مطالبة المدعي بالإغاثة."

وأضاف القاضي في وقت لاحق: "الشكوى ليست مكبر صوت للعلاقات العامة أو منصة لإلقاء خطاب عاطفي في تجمع سياسي أو ما يعادل ركن المتحدثين في هايد بارك".

وقال متحدث باسم صحيفة التايمز: "نحن نرحب بالحكم السريع الذي أصدره القاضي، والذي اعترف بأن الشكوى كانت وثيقة سياسية وليست ملفًا قانونيًا جادًا".

قصة الخاسر المحظوظ

في دعواه، اعترض ترامب على الكتاب الضخم "الخاسر المحظوظ: كيف بدد دونالد ترامب ثروة والده وخلق وهم النجاح"، بحجة أن الكتاب والمقالات اللاحقة كانت تهدف إلى "تخريب" حملته الرئاسية وإثارة التحيز ضده من قبل القضاة وهيئات المحلفين في سلسلة من القضايا الجنائية والمدنية.

وزعم ترامب في دعواه أنه انتُخب لولاية ثانية في منصبه على الرغم من "التدخل المستمر المزعوم في الانتخابات من جانب وسائل الإعلام التقليدية، وعلى رأسها صحيفة نيويورك تايمز".

وأعلن الرئيس عن الدعوى القضائية يوم الاثنين بعد أن نشرت الصحيفة مقالات حول علاقات ترامب المزعومة مع المتحرش الجنسي الراحل جيفري إبستين.