إيلاف من واشنطن: طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الكونغرس الموافقة على بيع أسلحة أميركية الصنع لإسرائيل بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، وفق ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر الجمعة. وتشمل المعدات والأسلحة طائرات هليكوبتر هجومية وناقلات جنود.

ومن بين المعدات صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لشراء 30 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي AH-64 من شركة بوينج، وهو ما من شأنه أن يضاعف إمدادات إسرائيل الحالية.

وتسعى إدارة ترامب أيضًا إلى الموافقة على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لشراء 3250 مركبة هجومية للمشاة لصالح جيش الدفاع الإسرائيلي. وقال أحد الأشخاص إن أجزاء دعم أخرى بقيمة 750 مليون دولار لناقلات الأفراد المدرعة وإمدادات الطاقة في طريقها أيضًا إلى عملية البيع. ولم يتناول التقرير الذي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أسباب تسلح إسرائيل بالآباتشي ومركباة المشاة الهجومية تحديداً، إلا أن تل أبيب تتأهب دائماً لفتح جبهات الحرب في كافة الاتجاهات.

وفي يوم الخميس، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أول قرار في مجلس الشيوخ لحث إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، وصوت أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مؤخراً ضد المزيد من مبيعات الأسلحة.