إيلاف من الرياض: أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان صدر صباح الثلاثاء، عن وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، أحد أبرز المرجعيات الدينية في العالم الإسلامي.

وفي دلالة على المكانة الرفيعة للفقيد، وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بأن تُقام صلاة الغائب على روحه في المسجد الحرام بمكة المكرمة وفي المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى جميع مساجد المملكة بعد صلاة عصر اليوم، في خطوة توحد الدعاء له في كافة أنحاء البلاد.

ونعى الديوان الملكي الفقيد، مؤكداً في بيانه أن المملكة والعالم الإسلامي فقدا برحيله "عالماً جليلاً أفنى عمره في خدمة العلم، والدعوة، والإفتاء"، مشيراً إلى عطاءاته التي أسهمت في خدمة الإسلام والمسلمين على مدى عقود.

وقد تقدم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، وللشعب السعودي، وللأمة الإسلامية جمعاء، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

هذا ومن المقرر أن يُصلى على جثمانه بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.