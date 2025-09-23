إيلاف من نيويورك: خطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأضواء كعادته وتوج نفسه نجماً للتجمع العالمي في قمة الأمم المتحدة بنيويورك وسط حضور عالمي كبير، وسجل مواقف عدة منها تعطل السلم الكهربائي وكذلك "المايك" الذي يتحدث فيه، وقد استغل الفرصة للسخرية من الحدثين بطريقته الخاصة.

فعندما وصل ترامب إلى الأمم المتحدة، توقف السلم المتحرك عن العمل لحظة وقوفه عليه، ثم توقف جهاز التلقين عن العمل لحظة صعوده إلى المنصة لإلقاء كلمته، مما أثار تفاعلاً هائلاً عبر منصات السوشيال ميديا أميركياً وعربياً وعالمياً.

من أشهر العبارات في خطاب الرئيس ترامب في الأمم المتحدة، قوله :"أنهيت سبع حروب... ولم أتلق حتى مكالمة هاتفية من الأمم المتحدة تعرض المساعدة، هذان هما الشيئان اللذان تلقيتهما من الأمم المتحدة: سلم كهربائي سيء وجهاز تلقين سيء. شكرًا جزيلًا."