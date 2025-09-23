إيلاف من نيويورك: خطف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأضواء كعادته وتوج نفسه نجماً للتجمع العالمي في قمة الأمم المتحدة بنيويورك وسط حضور عالمي كبير، وسجل مواقف عدة منها تعطل السلم الكهربائي وكذلك "المايك" الذي يتحدث فيه، وقد استغل الفرصة للسخرية من الحدثين بطريقته الخاصة.

فعندما وصل ترامب إلى الأمم المتحدة، توقف السلم المتحرك عن العمل لحظة وقوفه عليه، ثم توقف جهاز التلقين عن العمل لحظة صعوده إلى المنصة لإلقاء كلمته، مما أثار تفاعلاً هائلاً عبر منصات السوشيال ميديا أميركياً وعربياً وعالمياً.

This is insane…



As Trump arrived to the UN, the escalator stopped working the moment he stepped on it.



Then the teleprompter stopped working the moment he got up to the podium to speak. pic.twitter.com/XBTgfr6zJ8 — Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 23, 2025

من أشهر العبارات في خطاب الرئيس ترامب في الأمم المتحدة، قوله :"أنهيت سبع حروب... ولم أتلق حتى مكالمة هاتفية من الأمم المتحدة تعرض المساعدة، هذان هما الشيئان اللذان تلقيتهما من الأمم المتحدة: سلم كهربائي سيء وجهاز تلقين سيء. شكرًا جزيلًا."