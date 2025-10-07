إيلاف من القاهرة: تسابقت حسابات السوشيال ميديا المصرية على وجه الخصوص، والعربية بصفة عامة، وكذلك قنوات تلفزيونية مصرية، مثل إكسترا نيوز، في التفاعل مع الصور ومقاطع الفيديو القادمة من شرم الشيخ، حيث لوحظ أن خليل الحية كبير مفاوضي حركة حماس يسير حراً طليقاً في شوارع المدينة السياحية المصرية في أمان تام.

رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية لـ #القاهرة_الإخبارية: نقدر الجهود التي بذلت من الدول الإسلامية والعربية والرئيس ترامب لوقف الحرب نهائيا

#فلسطين #غزة pic.twitter.com/VPcT3kxhX7 — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 7, 2025

كما يجري الحية لقاءات تلفزيونية في الهواء الطلق مع قناة القاهرة الإخبارية، وهو الذي تم قصف مقر إقامته قبل أيام، وتتم مطاردته من جانب إسرائيل في كل مكان، بل إن إسرائيل قالت بصورة مباشرة أنه سوف يتم استهداف عناصر وقيادات حماس في كل مكان حول العالم.

وقد فسر البعض ذلك بالقوة الأمنية التي تتمتع بها مصر، وهي نقطة مهمة تحسب للقاهرة وتجعلها مؤهلة دائماً لاستضافة الأحداث العالمية المعقدة أمنياً، الأمر الذي لا تتحقق معه مكاسب سياسية فحسب، بل يحمل مكسباً معنوياً كبيراً، وهو استقرار الصورة الذهنية لمصر الآمنة لدى الجميع، ومن ثم تتم ترجمة ذلك لتدفق سياحي من كافة الجنسيات، وفقاً لما ذهب إليه البعض في تفسيراته لمشاهد سير خليل الحية في شوراع شرم الشيخ.

فيما ذهب البعض الآخر، إلى أن عدم استهداف إسرائيل لخليل الحية خلال وجوده في مصر، يعني بالضرورة أن تل أبيب تدرك جيداً أنها في حال أقدمت على عملية كهذه فإن العواقف سوف تكون وخيمة على المستويات كافة.

وقد صدر عن القاهرة تحذيرات عقب ضرب عناصر حماس في الدوحة، من أن تكرار مثل هذا العمل مع عناصر حماس خلال وجودهم في مصر، سوف تكون له تبعات مروعة على الجميع، في إشارة لعدم قبول مصر ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

فيما ذهبت أطراف ثالثة إلى أن هناك تنسيق وتفاهمات أمنية وسياسية بين القاهرة وتل أبيب، وتعهدات واضحة بأنه لن يتم استهداف عناصر حماس في مصر، خاصة أن الجميع يشاركون في مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يمثل أميركا ويتكوف وكوشنر، وكذلك هناك حضور للوفد الإسرائيلي، والقطري، والتركي، وأطراف أخرى متعددة، ومن بينها مصر البلد المستضيف للمفاوضات.

ماذا يقول خليل الحية؟

من ناحيته أكد كبير مفاوضي حركة "حماس" خليل الحية، الثلاثاء، أنه ينوي إجراء مناقشات "مسؤولة وجادة" لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وأكد الحية، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، "التزامه بحمل أهداف وطموحات شعبنا في الاستقرار والحرية وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وأضاف: "لقد جئنا بهدف مباشر وهو إنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وإجراء تبادل كامل للأسرى- إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين".

و شكر خليل الحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "سعيه الدؤوب لوقف هذه الحرب".

وأضاف: "لقد جئنا بهدف مباشر وهو إنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وإجراء تبادل كامل للأسرى- إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، الأحياء منهم والأموات، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين". و شكر خليل الحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "سعيه الدؤوب لوقف هذه الحرب".

و حذر القيادي الكبير في "حماس" من أن "القتل والقصف والتدمير، بالإضافة إلى قطع المساعدات عن السكان، لا يزال مستمرًا، وخاصة في شمال قطاع غزة"، وذلك بعد عامين بالضبط من شن إسرائيل هجومها على غزة، عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي قادته "حماس".

وأضاف الحية أن "حماس" تسعى إلى "تدابير وآليات" لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وقال: "نريد إجراءات وضمانات من الدول الراعية ومن الرئيس ترامب حتى تتوقف الحرب ولا تعود".