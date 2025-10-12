إيلاف من لندن: لأكثر من عقد من الزمان، قدم مطعم "شوك" قائمة طعام مستوحاة من المطبخ الإسرائيلي، نباتية وكوشر، في واشنطن وضواحيها. في الأسبوع الماضي، اضطرت السلسلة إلى إغلاق آخر فروعها الخمسة وتسريح آخر ثلاثين موظفًا. وزعمت أن الحرب في غزة حالت دون استمرار العمل؛ بينما زعم ناشطون أن المطعم استولى على الطعام الفلسطيني واستورد منتجات إسرائيلية.

"لم يهدأ الوضع: مقاطعات، مضايقات، وغيرها"، يتذكر دينيس فريدمان ، 46 عامًا، وهو يهودي أميركي شارك في تأسيس "شوك" مع ران نوسباتشر ، وهو إسرائيلي. "لم تكن هناك قدرة على مواصلة العمل. أشعر بالأسف لأن "شوك" لم تكن مكانًا سياسيًا؛ بل كانت ملتقىً للناس. أن تصبح هدفًا وتُصنف بشكل خاطئ وتُزج في أمور غير حقيقية أمر مؤسف."

تجربة شوك ليست فريدة من نوعها. فقد أدى عامان من الكارثة الإنسانية في غزة إلى تقويض الإجماع الذي كان يحمي إسرائيل من ضغوط دولية كبيرة. وتتزايد الدعوات إلى مقاطعة الشركات الإسرائيلية والمجاورة لها، ومنع إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية، وقطع العلاقات مع مؤسساتها الأكاديمية .

ومن الملاعب إلى الشوارع الرئيسية، ومن قاعات الحفلات الموسيقية إلى الساحة السياسية، تنتقل حركة المقاطعة من الهامش إلى التيار الرئيسي.

بينما تحدثت معظم الأصوات في هذا المقال قبل موافقة إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار ، يتعهد النشطاء بمواصلة الضغط. انتقدت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات خطة إنهاء الحرب، واصفةً إياها بأنها "مخططٌ صُمم أساسًا من قِبل حكومة إسرائيل الفاشية لإنقاذها من عزلتها العالمية غير المسبوقة"، ودعت المجتمع المدني إلى تكثيف جهوده.

تصاعدت مشاعر الاشمئزاز من سلوك إسرائيل خلال الحرب، مع ظهور صور أطفال يتضورون جوعًا ، وتجاوز عدد القتلى 67 ألف شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وفي الشهر الماضي، خلص فريق من الخبراء المستقلين، بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. لا أعتقد أن هذا معادٍ للسامية أو لإسرائيل بأي شكل من الأشكال. إنه رفضٌ لـ... الحكومة الإسرائيلية.

مع أن انتقاد السياسة الإسرائيلية ليس جديدًا، إلا أن حرب غزة كانت بمثابة حافز، إذ حطمت المحرمات، وشجعت المعارضة، ودفعت المشاعر العامة والسياسية إلى آفاق جديدة. ويرى العديد من المراقبين نقطة تحول تلوح في الأفق، تُذكرنا بالحملة العالمية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

جيريمي بن عامي

وقال جيريمي بن عامي ، رئيس منظمة جيه ستريت، وهي منظمة ليبرالية مؤيدة لإسرائيل: "إنه أكبر تحول رأيته في حياتي فيما يتعلق بالمواقف ليس فقط في المجتمع اليهودي الأميركي ولكن الجمهور على نطاق واسع " .

وأضاف بن عامي: "لا أعتقد أن هذا يُعَدُّ معادٍ للسامية أو لإسرائيل بأي شكلٍ من الأشكال. إنه رفضٌ لهذه الحكومة وسياساتها، ليس فقط خلال العامين الماضيين، بل منذ عقودٍ مضت".

مرّ عشرون عامًا منذ أن دعت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) كشكل من أشكال الضغط السلمي على إسرائيل، مستلهمة بذلك حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، داعيةً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وقد لاقت حركة المقاطعة استنكارًا شديدًا من المحافظين، وعارضها الرئيسان الديمقراطيان باراك أوباما وجو بايدن. وقد سنّت عشرات الولايات الأمريكية، سواءً أكانت حمراء أم زرقاء، قوانين على مر السنين لتجريم مقاطعة إسرائيل.

ولكن مزيج من التغير الجيلي، والاشمئزاز من الأحداث في غزة ، والاغتراب الناجم عن حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة يعطي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) زخماً جديداً، حتى لو كانت العديد من الإجراءات التي تستهدف إسرائيل لا تجري رسمياً تحت راية الحركة.

مقاطعة الثقافة الإسرائيلية

في مايو (أيار)، وقع 380 كاتبًا ومنظمة، من بينهم زادي سميث وإيان ماك إيوان، رسالةً تُعلن أن الحرب في غزة إبادة جماعية، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وذلك بعد رسالة سابقة من المجتمع الأدبي تُعلن مقاطعة معظم المؤسسات الثقافية الإسرائيلية. وفي الشهر الماضي، وقّع أكثر من 4500 عامل سينمائي ، كثير منهم من هوليوود، تعهدًا بمقاطعة المؤسسات والمهرجانات السينمائية الإسرائيلية "المتواطئة".

قالت داليا شيندلين ، المحللة الإسرائيلية وخبيرة استطلاعات الرأي والباحثة الزائرة في جامعة بنسلفانيا، إن مقاطعة مسابقة يوروفيجن قد تُحدث ضجة كبيرة: "إنها ظاهرة ثقافية في إسرائيل. إنهم يُحبونها. يُنظر إليها كمصدر فخر وطني كامل لمشاركة إسرائيل وأدائها الجيد وفوزها أحيانًا. ليس لديّ سابقة حول كيفية رد فعل إسرائيل إذا طُردت".

وفي أماكن أخرى من عالم الموسيقى، انضم مئات الفنانين، من بيورك إلى ماسيف أتاك، إلى دعوة لمنع بث موسيقاهم في إسرائيل. وكلما ازدادت عزلة إسرائيل، كلما أدركت أن العالم يعارض أفعالها.

أشيش براشار

ثم هناك كرة القدم. يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الهيئتان الإداريتان للرياضة، ضغوطًا لمنع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الدولية. وقد قاد نجم مانشستر يونايتد السابق إريك كانتونا دعواتٍ للهيئات الرياضية لتعليق مشاركة إسرائيل، وللأندية لرفض اللعب ضد فرق إسرائيلية.

في الشهر الماضي، عُرضت لوحة إعلانية في ساحة تايمز سكوير بنيويورك كُتب عليها "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية". وكان ذلك جزءًا من حملة أطلقتها حركة "لعبة فوق إسرائيل " ، التي تدعو إلى مقاطعة المنتخب الوطني الإسرائيلي، ومقاطعة الأندية الإسرائيلية، ومنع اللاعبين الإسرائيليين من اللعب.

قال آشيش براشار ، أحد منظمي الحدث: "التطبيع في زمن غير طبيعي يشهد إبادة جماعية مطولة هو تواطؤ". وأضاف: "ما داموا يخطون على ملاعب كرة القدم لدينا أو يشاركون في مسابقة يوروفيجن، فنحن نقول إننا موافقون على الاحتلال، وموافقون على الفصل العنصري، وموافقون على الإبادة الجماعية".

ويقول معارضو المقاطعة إن هذه الجهود غير منتجة وتستهدف الأبرياء، حيث يزعم العاملون في مجال السينما والأكاديميون الإسرائيليون على وجه الخصوص أن مقاطعتهم تؤدي إلى إسكات الأصوات الأكثر انتقاداً في البلاد.

لكن المؤيدين يقولون إن العزلة هي الهدف. يقول براشار، المستشار السابق لتوني بلير عندما كان مبعوثًا للشرق الأوسط: "كلما ازدادت عزلة إسرائيل، كلما أدركت أن العالم يعارض أفعالها، وكلما أدرك شعبها عواقب أفعالها". ويضيف: "سيقول لي الناس: 'يا إلهي، هل هذا عقاب جماعي؟' ما رأيك في غزة؟ العقاب الجماعي هو في الواقع ما يحدث في غزة. نحن نحاسبهم على ارتكاب هذه الفظائع من خلال عزلهم".

السابقة الجنوب أفريقية

تُقدم الحملة ضد حكم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا معيارًا تاريخيًا ودليلًا استراتيجيًا. مُنعت البلاد من المشاركة في الألعاب الأولمبية منذ عام 1964 فصاعدًا؛ وطرد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جنوب أفريقيا عام 1976؛ وتبع ذلك استبعاد اتحادات الكريكيت والرجبي والتنس، مما أدى إلى استبعادها شبه الكامل من المنافسات الكبرى.

أصبح شعار "لا رياضة طبيعية في مجتمع غير طبيعي" صرخة احتجاجية. حُثّ الكُتّاب والموسيقيون والفنانون على عدم تقديم عروضهم في جنوب أفريقيا أو نشر أعمالهم هناك. وحُثّ المستهلكون على تجنب السلع الجنوب أفريقية، كالفواكه والسجائر والمشروبات الكحولية، والشركات المتواطئة، بما في ذلك شل وباركليز.

كتبتُ في عام 2009 أن لحظة جنوب أفريقيا تقترب. والآن أعتقد أنها أقرب من أي وقت مضى.

عمر البرغوثي

جيريمي فارون ، أستاذ تاريخ وناشط في حركة سحب الاستثمارات المناهضة لنظام الفصل العنصري في ثمانينيات القرن الماضي، استذكر أن منظمات التحرير داخل جنوب أفريقيا "دعت صراحةً إلى مقاطعة ثقافية"، وهو ما عمل الحلفاء الدوليون على فرضه آنذاك. كان الهدف هو "عزل جنوب أفريقيا والجنوب أفريقيين على الساحة العالمية"، وهي نقطة ضغط رئيسية لعبت "دورًا رئيسيًا في تدمير نظام الفصل العنصري".

منذ اندلاع الحرب في غزة، واجهت شركات مثل ماكدونالدز وستاربكس وكوكاكولا مقاطعةً بسبب صلاتها بإسرائيل، بينما استُهدفت بعض الشركات المملوكة لإسرائيليين في الولايات المتحدة. في خطاب ألقاه الشهر الماضي، أقرّ نتانياهو بتزايد عزلة بلاده الاقتصادية، وحثّ إسرائيل على أن تصبح " إسبرطة عظمى " في الشرق الأوسط.

قال عمر البرغوثي ، أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) والحائز على جائزة غاندي للسلام: "كتبتُ عام 2009 أن لحظتنا في جنوب أفريقيا تقترب. والآن أعتقد أنها أقرب من أي وقت مضى، لأن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بدأت تؤثر على السياسات. نتنياهو - ونحن - نرى ما هو آتٍ".

وأشار البرغوثي إلى أنه حتى قبل اندلاع الحرب، كان آلاف الفنانين يؤيدون المقاطعة الثقافية لإسرائيل، ولكن الآن شهدت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل "قفزة نوعية جذرية".

"لم يعد الأمر يقتصر على الفنانين التقدميين الذين ينضمون إلى المقاطعة الثقافية؛ فقد كان لدينا دائمًا فنانون من أمثال لورين هيلز ولوردز وغيرهم من الفنانين التقدميين، الذين استقروا ولم يكونوا في مواقف محفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى فقدانهم لمهنتهم، على الرغم من أنهم اتخذوا مواقف شجاعة للغاية.

"لكن منذ الإبادة الجماعية، وصلنا إلى برج هوليوود العاجي ، وصناعة الموسيقى ، وصناعة الأزياء، والطهاة المشهورين ، وفناني المكياج، والمؤثرين الرئيسيين، والكتاب... لم نشهد مثل هذا الجذب من قبل".

لا شك أن هناك تحولاً ثقافياً. يمكنك أن ترى ذلك بوضوح في الرأي العام.

بيتر بينارت

مع ذلك، فإن المقارنة بجنوب أفريقيا ليست دقيقة تمامًا. أولًا، حظيت حركة مناهضة الفصل العنصري بقيادة سياسية واضحة وموحدة تمثلت في نيلسون مانديلا وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وهي بنية تفتقر إليها الحركة الفلسطينية حاليًا.

ثانيًا، إسرائيل أكثر اندماجًا في الاقتصاد العالمي وقطاعي التكنولوجيا، مما يجعل عزلها أصعب بكثير مما كانت عليه جنوب أفريقيا. مع أن للمقاطعات الثقافية أهمية رمزية، وفرض بعض الدول قيودًا على مبيعات الأسلحة والعلاقات التجارية، إلا أنه ليس من الواضح مدى تأثر الاقتصاد الإسرائيلي. وقد ذكرت صحيفة هآرتس مؤخرًا أن إنفاق أوروبا على الأسلحة الإسرائيلية بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.

ثالثًا، تتمتع إسرائيل بمصادر دعم دولية قوية - من الحكومة الأميريكية إلى المسيحيين الصهاينة واليهود الأمريكيين - مما يُشكّل حاجزًا أمام جهود عزلها. رابعًا، يحظى نتانياهو بتعاطف رفاقه من القادة الأقوياء حول العالم، بمن فيهم دونالد ترامب.

يتجلى الفرق في الحركات الطلابية في كلا الاتجاهين - فعندما انتشرت حركة مناهضة الفصل العنصري في الجامعات الأمريكية، نجح الطلاب إلى حد ما في الضغط على إدارات الجامعات لسحب استثماراتهم من الشركات العاملة في جنوب أفريقيا. وبالمثل، طالبت الحركة الطلابية لهذا الجيل مدارسها بسحب استثماراتها من إسرائيل - لكنها تواجه مناخًا سياسيًا مختلفًا تمامًا وحملة قمعية شرسة من واشنطن.

"أن تكون يهودياً بعد تدمير غزة"

يقول بيتر بينارت ، مؤلف كتاب "أن تكون يهودياً بعد تدمير غزة": "إن قدرة إسرائيل على الحفاظ على نظامها الاستبدادي في السيطرة على الفلسطينيين، بدلاً من معارضة التيار السياسي في بلدان أخرى، تشكل في بعض النواحي طليعة صعود الأنظمة الاستبدادية القومية العرقية في مختلف أنحاء العالم.

لم تكن جنوب أفريقيا نموذجًا يُحتذى به في أواخر الثمانينيات. لكن إسرائيل تُعدّ نموذجًا يُحتذى به، سواءً بالنسبة لمودي (في الهند) أو أوربان (في المجر) أو حزب البديل من أجل ألمانيا (في ألمانيا) أو الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة إلى حد ما. لكل هذه الأسباب، يُعدّ الأمر أصعب بكثير، على الرغم من أننا نشهد تحولات في الرأي العام.

وأضاف بينارت، الأستاذ في كلية نيومارك للصحافة بجامعة مدينة نيويورك : "لا شك في حدوث تحول ثقافي. يمكنك أن ترى ذلك بوضوح في الرأي العام وفي الثقافة الشعبية. لكن ما ليس واضحًا هو كيف سينعكس هذا التحول في الرأي العام والثقافة الشعبية على الانتخابات والسياسات العامة. هذا هو السؤال الحقيقي".

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن الغارديان

https://www.theguardian.com/world/2025/oct/11/israel-global-boycott