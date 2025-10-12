إيلاف من القدس: قالت ثلاثة مصادر مطلعة لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن زعيما كبيرا للجالية اليهودية الأميركية مارس ضغوطا خاصة من أجل إطلاق سراح الأسير الأمني ​​الفلسطيني البارز مروان البرغوثي كجزء من صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس والتي من المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين.

وفي إطار جهوده، عرض رئيس المؤتمر اليهودي العالمي رونالد لاودر السفر إلى شرم الشيخ في مصر، حيث أقيمت المفاوضات بشأن الاتفاق في الأسبوع الماضي من أجل طرح قضية إدراج البرغوثي على قائمة تضم 250 سجيناً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية والذين سيتم إطلاق سراحهم في مقابل إطلاق سراح الرهائن الـ48 المتبقين المحتجزين في غزة، وفقاً لمسؤول عربي كبير ومسؤول إسرائيلي ومصدر ثالث مطلع على الأمر.

رفض نتانياهو

وقالت المصادر الثلاثة إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفض الفكرة وسط معارضة ساحقة لإطلاق سراح البرغوثي (66 عاما) بين وزراء الحكومة الإسرائيلية الذين وقعوا على الصفقة.

وكان قرار لودر بالدفاع عن شخص يُنظر إليه على نطاق واسع في إسرائيل وفي الشتات باعتباره إرهابياً رئيسياً جديراً بالملاحظة بشكل خاص نظراً لمكانة وريث شركة مستحضرات التجميل إستي لودر باعتباره رئيساً لمنظمة يهودية رئيسية كبرى.

السجن مدى الحياة

كان البرغوثي، الأمين العام السابق لحركة فتح الفلسطينية في الضفة الغربية التي يرأسها الآن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد حُكم عليه في عام 2004 بخمسة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة المساعدة في التخطيط لهجمات خلال الانتفاضة الثانية والتي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في إسرائيل.

أنكر البرغوثي التهم الموجهة إليه، وادعى أنه أُجبر على الاعتراف، وأن الكثير من الأدلة ضده حُجبت. كما رفض اختصاص المحكمة الإسرائيلية بمحاكمته بصفته عضوًا في برلمان السلطة الفلسطينية.

وقد شبه بعض أصحاب المصلحة الإقليميين البرغوثي بالزعيم الجنوب أفريقي المناهض لنظام الفصل العنصري نيلسون مانديلا، الذي كان سجيناً سابقاً، ويعتبرونه خليفة محتملاً لعباس بسبب شعبيته الواسعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.

وفي حين أعرب عن دعمه لـ" المقاومة المسلحة " ضد "الاحتلال الإسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، فقد دعم أيضاً حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وتحدث ضد استهداف المدنيين داخل إسرائيل.

مروان أفضل زعيم فلسطيني

وقال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق عامي أيالون لصحيفة هآرتس في وقت سابق من هذا العام إن إسرائيل يجب أن تطلق سراح البرغوثي كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن لإنهاء حرب غزة لأن "مروان هو الزعيم الفلسطيني الوحيد الذي يمكن انتخابه وقيادة قيادة فلسطينية موحدة وشرعية نحو طريق الانفصال المتفق عليه عن إسرائيل".

في معرض دفاعه عن إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي، اقترح لاودر نفيه خارج الأراضي الفلسطينية. وقال المسؤول الإسرائيلي إن الزعيم السابق للتنظيم، الفصيل المسلح التابع لحركة فتح، وافق على الفكرة، آملاً ظاهرياً مواصلة نشاطه من الخارج.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن لاودر اقترح أيضا فصل إطلاق سراح البرغوثي عن تبادل الأسرى، وأن تقوم إسرائيل بدلا من ذلك بتأطير الأمر باعتباره لفتة إلى المملكة العربية السعودية أو إحدى الدول العربية الأخرى التي دفعت أيضا من أجل إطلاق سراحه.

ولكن في نهاية المطاف، لم تكن لهذه الجهود فرصة كبيرة بسبب المعارضة الإسرائيلية الساحقة لإطلاق سراح البرغوثي، الذي أصبح شخصية أكبر من الحياة حتى مع أنه أمضى معظم فترة سجنه في الحبس الانفرادي، على حد قول المسؤول العربي.

بن غفير يسخر من البرغوثي

وقد شوهد البرغوثي للمرة الأولى منذ سنوات في أغسطس (آب) عندما سرب مكتب وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير مقطع فيديو يظهر الوزير وهو يسخر من البرغوثي في ​​زنزانته في السجن.

وزعم محامي البرغوثي أيضًا أن موكله تعرض للضرب المبرح على يد الحراس، وهي التهمة التي نفتها مصلحة السجون الإسرائيلية، التي يشرف عليها بن غفير.

مناشدات من مصر وقطر

كما ناشدت مصر وقطر، اللتان تتوسطان في محادثات الأسرى ووقف إطلاق النار، الولايات المتحدة التدخل وإقناع إسرائيل بالإفراج عن البرغوثي، لكن إدارة ترامب "رفضت التدخل بشكل مفرط"، بحسب المسؤول الإسرائيلي.

وقال المصدر المطلع على الأمر إن قيادة حماس أبلغت الوسطاء أن "مصير البرغوثي يبقى محوريا تماما في هذه المحادثات".

وقال المسؤول العربي إن اسم البرغوثي كان مدرجا على قائمة حماس للأسرى الذين أرادت إطلاق سراحهم في الصفقة، لكن إسرائيل استخدمت أحد حق النقض (الفيتو) الخمسة لإبقائه خارج القائمة.

وقال المسؤول العربي "بينما ضغطت حماس بشدة من أجل إطلاق سراحه، إلا أنها في نهاية المطاف لا يمكن اعتبارها سببا في تعطيل وقف إطلاق النار بسبب رجل واحد".

وتوقع المسؤول العربي أن يكون رفض نتانياهو الإفراج عن البرغوثي نابعا من مخاوف سياسية داخلية ومخاوف بشأن شعبية السجين كشخصية سياسية فلسطينية. ورفض مكتب نتنياهو ولاودر طلبات التعليق.