إيلاف من شرم الشيخ: وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، بجنوب سيناء، للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام ومراسم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكان برفقتة طائرات مصرية مقاتلة تابعة لسلاح الجو المصري من طراز F-16 أثناء رحلة الوصول.

طائرات مقاتلة من سلاح الجو المصري من طراز F-16 ترافق طائرة الرئيس ترامب - Airforce1 عند دخولها المجال الجوي لمصر. pic.twitter.com/yR7LRCqAki — 🇵🇸جَ (@za3tarpalestine) October 13, 2025

ويترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب قمة شرم الشيخ للسلام بهدف التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل نهائي

وتشهد قمة شرم الشيخ للسلام بشأن قطاع غزة، التي تنعقد اليوم الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تمثيلاً دوليًا رفيع المستوى، والذي يعكس الزخم الكبير الذي تحظى به المبادرة الدولية لإنهاء الحرب في غزة بشكل نهائي ومستدام.

ويضم مستوى التمثيل في القمة عددًا من الملوك ورؤساء الدول ونواب الرؤساء، إلى جانب رؤساء وزراء وكذلك وزراء خارجية من أكثر من 25 دولة، ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الأطراف الدولية لتحقيق السلام في غزة، وإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني، وكذلك وضع خطة "اليوم التالي" بكافة تفاصيلها المعقدة.