إيلاف من بيروت: أعلنت مصادر إعلامية سورية رسمية، بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على نمير بديع الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بريف اللاذقية.

وذكر مصدر أمني في وزارة الداخلية لوكالة "سانا" أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من إلقاء القبض على نمير الأسد مع عدد من أفراد عصابة إجرامية، وذلك خلال عملية أمنية مُحكمة نفذتها في مدينة القرداحة بريف اللاذقية.

وأوضح المصدر أن نمير الأسد، يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق، مشيرا إلى أن العملية نفذت بواسطة إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لإدارة الأمن الداخلي، وذلك من خلال كمين محكم أسفر عن القبض عليه بنجاح.

وأكد المصدر أن "هذه الخطوة تعكس التزام قوى الأمن الداخلي بملاحقة فلول النظام السابق، ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة".