إيلاف من واشنطن: في غضون الساعات الماضية، أصبحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت "ترند العالم"، وذلك بعد أن تلقت سؤالاً حول اختيار مكان قمة ترامب - بوتين، وهو العاصمة المجرية بودابست، ومن الذي اختار هذا المكان على وجه التحديد، فجاءت الإجابة صادمة، حيث ردت "أمك".

ولم يتم الكشف عن هوية الصحفي الذي وجه السؤال للسيدة ليفيت، بل لم يتم العثور على تسجيلات لمؤتمر صحفي يحمل تفاصيل هذا الموقف المثير للدهشة والصدمة، حيث أشارت وسائل إعلام إلى أن الواقعة حدثت عبر مراسلات ورسائل نصية بين الصحفي وليفيت، لكنها لم تنشر هذه الرسائل النصية حتى الأن.

وادعت مصادر أن سبب هذه الإجابة الغريبة من قبل المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الصحفي (الصحفية) محسوبة على التيار اليسارى الليبرالى فى الولايات المتحدة، وهو تيار يعارض الرئيس الحالى دونالد ترامب بشراسة، كما أن ترامب وفريقه لا يتركون فرصة للتقليل من شأن هذا التيار إلا وفعلوها.

هذا ولم يعلق البيت الأبيض على الحادثة، إلا أنها تثير ضجة هائلة عبر منصات التواصل الإجتماعي على المستوى العالمي، فضلاً عن انتشارها الواسع عبر مواقع الصحف العالمية، والقنوات التلفزيونية، خاصة أن الرد جاء صادماً ولم يسبق لمتحدث باسم مقر حكم الدولة الأكبر في العالم أن تورط في مثل هذه الردود من قبل.