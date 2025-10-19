إيلاف من الرباط: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس 15 واليا وعاملا (محافظا) جديدا بالادارة الترابية.

وجاءت هذه التعيينات خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية.والولاة والعمال الجدد هم :

خطيب الهبيل، الذي عين واليا لجهة مراكش-آسفي وعامل عمالة (محافظة) مراكش؛ وخالد آيت طالب وزير الصحة الذي عين واليا لجهة فاس-مكناس وعامل عمالة فاس؛ وامحمد عطفاوي، الذي عين واليا لجهة الشرق وعامل عمالة وجدة-أنجاد؛ وفؤاد حاجي، الذي عين عاملا (محافظا) لإقليم الحسيمة؛وحسن زيتوني، الذي عين عاملا لإقليم أزيلال؛ وسيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة؛وعبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا؛ ومحمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة؛ ومصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز، ورشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة؛ ومحمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول؛ ومحمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص-أنجرة، وزكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون؛ وعبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم؛ وعبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.