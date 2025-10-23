إيلاف من لندن: أعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن اعتقال ثلاثة أشخاص في لندن للاشتباه في مساعدتهم لأجهزة تجسس روسية.

أُلقي القبض على الرجال الثلاثة للاشتباه في مساعدتهم لجهاز استخبارات أجنبي، خلافًا للمادة 3 من قانون الأمن الوطني لعام 2023.

أفادت شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) بأن ثلاثة رجال، تتراوح أعمارهم بين 48 و45 و44 عامًا، أُلقي القبض عليهم في عناوين بغرب ووسط لندن.

ولا تزال عمليات التفتيش جارية في هذه العناوين، بالإضافة إلى عنوان آخر بغرب لندن، وفقًا للشرطة.

وأضافت شرطة العاصمة أن الدولة التي تُنسب إليها هذه الجرائم المزعومة هي روسيا.

وقال القائد دومينيك مورفي، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن: "نشهد تزايدًا في عدد مَن نُصنّفهم "عملاء" تُجنّدهم أجهزة استخبارات أجنبية، وهذه الاعتقالات مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بجهودنا المستمرة لتعطيل هذا النوع من الأنشطة.

وأضاف: "على أي شخص قد يتم التواصل معه أو إغراؤه بالقيام بنشاط إجرامي نيابةً عن دولة أجنبية هنا في المملكة المتحدة أن يُعيد النظر في قراره".

وقال إنه "سيتم التحقيق في هذا النوع من الأنشطة، وأي شخص يُثبت تورطه سيُحاكم، وهناك عواقب وخيمة محتملة على المُدانين."

وفي مايو/أيار، سُجن ستة أعضاء في شبكة تجسس روسية تُدار من نُزُل في غريت يارموث بتهمة إدارة عمليات تجسس في جميع أنحاء أوروبا.

وأجرى الجواسيس البلغاريون الستة عمليات مراقبة لصالح روسيا "على نطاق واسع"، استهدفت صحفيين ومعارضين وقوات أوكرانية في لندن والنمسا وإسبانيا وألمانيا والجبل الأسود.