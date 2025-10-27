إيلاف من لندن: سُجنت عصابة رومانية للاستدراج الجنسي بتهمة اغتصاب النساء واستغلالهن جنسيًا في مدينة دندي في المملكة المتحدة.

صرح محقق من شرطة اسكتلندا أن العصابة كانت تُزود الضحايا بالكحول ومخدرات من الفئة الأولى مجانًا في الحفلات، قبل إجبارهن على ممارسة الجنس.

وأُدين أربعة رجال وامرأة في يناير/كانون الثاني بعشرات الجرائم - بما في ذلك الاغتصاب - عقب تحقيق في الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر وتوريد المخدرات في منطقة تايسايد.

قامت العصابة بتزويد ضحاياها بالمخدرات، بما في ذلك الكوكايين، في عقارات مختلفة بين يونيو/حزيران 2021 وسبتمبر/أيلول 2022.

ضحايا مدمنون

وأصبح بعض الضحايا مدمنين على هذه المواد غير المشروعة، مما أدى إلى ابتزازهم لممارسة الجنس.

وأنكر ميرسيا ماريان كومباناسويو، ٣٨ عامًا، وريموس ستان، ٣٥ عامًا، وكاتالين دوبري، ٤٥ عامًا، وكريستيان أورلاتينو، ٤١ عامًا، وألكسندرا بوغونيا، ٣٥ عامًا، ارتكاب أي مخالفات، لكن أُدينوا عقب محاكمة في المحكمة العليا في غلاسكو.

وقال القاضي اللورد سكوت إن كثيرًا من أفراد العصابة "تهربوا، وقللوا من شأن، وأنكروا، وكذبوا" بشأن جرائمهم.

وقال للعصابة: "ربما ظننتم أن لا أحد يهتم بضحاياكم، مما يعني أنكم تستطيعون فعل ما تريدون به دون عواقب. إذا كان الأمر كذلك، فقد أثبتت الأحداث خطأكم".

واضاف: "استعادت كل واحدة منهن القوة للإدلاء بشهادتها رغم الصعوبات التي واجهتها، واتخذت خطوات للمضي قدمًا في حياتها".

وقال القاضي: "أشيد بهن لاستعادة السيطرة على حياتهن إلى الحد الذي مكنهن من القيام بذلك والإدلاء بشهاداتهن حول الإساءة التي تعرضن لها على أيديكم."

زعيم العصابة

عند عودته إلى قفص الاتهام يوم الاثنين، حُكم على زعيم العصابة كومباناسوي بالسجن لمدة 24 عامًا، منها 20 عامًا في السجن وأربع سنوات تحت المراقبة بعد عودته إلى المجتمع.

وحُكم على ستان بالسجن لمدة 12 عامًا؛ وعلى دوبري بالسجن لمدة 10 سنوات؛ وعلى أورلاتينو بالسجن لمدة 20 عامًا، منها 18 عامًا في السجن وسنتان تحت المراقبة؛ وعلى بوغونيا بالسجن لمدة ثماني سنوات.

وأبلغ اللورد سكوت العصابة أن الأمر متروك لوزارة الداخلية، ولكن من المرجح ترحيلهم عند انتهاء عقوبتهم.

وفي حديثه لقناة (سكاي نيوز)، قال رئيس جمعية خيرية تهدف إلى مكافحة العبودية الحديثة إن القضية "صادمة للغاية" لأن الضحايا "اختيروا بعناية فائقة نظرًا لضعفهم".

وأضاف جيمس كلاري، الرئيس التنفيذي لهيئة العدالة والرعاية: "كان المجرمون يجوبون شوارع دندي بحثًا عن نساء يستوفين الشروط التي كانوا يعلمون أنها ستجعلهن عرضة للخطر بشكل خاص، ثم استغلوهن جنسيًا بشكل متواصل ووحشي".

ووصف مفتش المباحث سكوت كارسويل الجناة بأنهم "مُدانون".

وقال لشبكة سكاي نيوز إن العصابة زودت النساء بالكحول ومخدرات من الفئة الأولى مجانًا في الحفلات، قبل إجبارهن على ممارسة الجنس، "وهو ما لم ترغب الكثيرات منهن في القيام به".

وقال: "لقد كنّ مدمنات على المخدرات لدرجة أنهن كنّ يعلمن أن الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي ممارسة الأفعال الجنسية التي كنّ مضطرات للقيام بها".

وقال مفتش المباحث كارسويل إن العصابة أدمنت النساء في محاولة للسيطرة عليهن ودفعهن للعودة للمزيد.

وأضاف: "لم يُفكروا في تأثير ذلك على الضحايا. لقد كان الأمر مُسيطرًا عليه تمامًا لأنهم كانوا على دراية بما يفعلونه".

عملية ريكلوير

وصرحت شرطة اسكتلندا بأن الجناة أُلقي القبض عليهم ووُجهت إليهم تهمٌ في إطار عملية ريكلوير، التي أُطلقت أواخر عام ٢٠٢١ لاستهداف عصابة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر في منطقة تايسايد.

وكشف الضباط خلال تحقيقاتهم عن أدلة على ارتكاب جرائم جنسية خطيرة، وممارسة الدعارة، وتوريد المخدرات، والاتجار بها.

استُدرجوا وعُرضوا للاستغلال

وصرح المفتش كارسويل بأن التحقيق ركز في البداية على إدارة بيوت دعارة في دندي، والاشتباه في تهريب النساء الرومانيات إلى البلاد.

وأضاف: "مع ذلك، بحلول صيف عام ٢٠٢٢، بدأنا نتلقى معلومات تفيد بأن العصابة الإجرامية تستهدف نساء دندي المستضعفات".

وقال: ويبدو أنهم كانوا يستدرجونهن ويُجبرونهن على تقديم هدايا من المخدرات المجانية وغيرها، حتى اضطر الضحايا إلى ممارسة الجنس للحصول على المخدرات المجانية. للأسف، أدى هذا إلى إدمانهن على المخدرات من الفئة أ التي تم تقديمها."

وقال المحقق كارسويل إن العديد من الضحايا اعتقدن أنهن صديقات الرجال المتورطين، ولم يدركن أنه يتم "استدراجهن واستغلالهن".

وقال إن النساء كنّ يبحثن عن "رعاية"، مشيرًا إلى أنه "أعتقد أن الهدف النهائي هنا هو استدراج النساء وربما دفعهن إلى ممارسة الدعارة."

وبعد إلقاء القبض على المشتبه بهما كومباناسوي وستان، تم تحديد مكان المتهمين الآخرين، أورلاتينو وبوغونيا، في بلجيكا وتم تسليمهما.

وتم تعقب دوبري في جمهورية التشيك وإعادته إلى اسكتلندا للمحاكمة التي استمرت ستة أسابيع.

قواد متكلف ومتذمر

ووُصف كومباناسوي، المعروف أيضًا باسم "ماريو"، في المحكمة بأنه "قواد متكلف ومتذمر" موّل أسلوب حياته وإدمانه للمخدرات من الدعارة.

وأدين بخمس عشرة تهمة، منها إدارة بيوت دعارة وعشر تهم اغتصاب.

واستمعت المحكمة إلى كيفية استغلال كومباناسوي لامرأة ضعيفة في الدعارة بإقناعها بأنها ستجني مبالغ طائلة.

ثم أعلن صاحب بيت الدعارة عن خدماتها عبر الإنترنت، وقادها لمقابلة الزبائن قبل أن يأخذ جزءًا من أرباحها.

وأقر كومباناسوي سابقًا بالذنب في ثلاث تهم أخرى، وهي محاولة إعاقة سير العدالة، والعيش عمدًا على أرباح الدعارة، وحيازة سكين.

بالإضافة إلى أحكام السجن، أُدرجت العصابة أيضًا في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لأجل غير مسمى.

وحُكم على ستان، بشكل منفصل، بأمر منع الاتجار والاستغلال (TEPO) لمدة خمس سنوات.

جرائم بلا رحمة

قالت فيونا كيربي، المدعية العامة للجرائم الجنسية في المحكمة العليا: "استغلت هذه العصابة النساء المستضعفات بلا رحمة لتحقيق مكاسبها الخاصة، دون أي اعتبار للمعاناة والصدمة التي سببتها.

وفشلت محاولات أورلاتينو وبوغونيا ودوبري للهروب من العدالة بالفرار إلى الخارج عندما عثرت عليهم الشرطة وأعادتهم إلى اسكتلندا لانتظار المحاكمة".

ووصفت السيدة كيربي هذه الجرائم بأنها "مستهجنة"، وأشادت بشجاعة الضحايا في الإفصاح عن جرائمهن.

وأضافت: "بفضل شجاعتهن، والدعم الذي قدمته لهن المنظمات الخيرية وشركاء العدالة، أمكن تحقيق هذه الملاحقة القضائية، مما يضمن حماية النساء والفتيات الأخريات من هؤلاء المجرمين".

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية، على الرابط:

https://news.sky.com/story/romanian-grooming-gang-sentenced-for-raping-and-sexually-exploiting-women-13311437