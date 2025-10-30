قالت إسرائيل إنها "لا تزال ملتزمة" بوقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة في غزة، على الرغم من القصف الإسرائيلي المكثف الذي استمر يومين وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف يأتي "ردّاً على مقتل جندي في غزة".

وعلى الرغم من تأكيد الجيش الإسرائيلي هذا، إلا أنه أعلن أنه نفّذ غارة جوية أخرى يوم الأربعاء شمال غزة، حيث زعم وجود أسلحة مخزنة.

أفاد مراسل بي بي سي لشؤون غزة، عدنان البرش نقلاً عن مصادر طبية، بمقتل فلسطينيين اثنين في قصف جوي إسرائيلي لحي السلاطين في مدينة بيت لاهيا مساء الأربعاء.

وقال مراسلنا نقلاً عن شهود عيان إنه سُمع دوي انفجار غربي مدينة غزة، وقالت حينها إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم استهداف مسلحين انتهكوا وقف إطلاق النار شمالي قطاع غزة.

وتأتي هذه الغارة بعد ساعات من الهدوء الذي أعقب يوما كاملاً من قصف إسرائيلي شديد أسفر عن مقتل 104 أشخاص من بينهم 46 طفلاً و20 سيدةً، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقد أدى مقتل جندي إسرائيلي في غزة يوم الثلاثاء إلى أسوأ تصعيد في القطاع منذ دخول وقف إطلاق النار، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد عامين من الحرب التي اندلعت إثر هجمات شنتها حماس على إسرائيل.

وتقول إسرائيل إن الجندي قُتل في "هجوم شنّه مسلحون على منطقة داخل الخط الأصفر"، حيث انسحبت قواتها بموجب الهدنة، غير أن حماس رفضت هذا الاتهام.

ويخشى الفلسطينيون من انهيار الهدنة.

قال إسماعيل زيادة، البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يعيش في خيام غرب مدينة غزة مع عائلته المكونة من 25 فرداً، لوكالة رويترز للأنباء عبر رسالة مكتوبة: "أصوات الانفجارات والطائرات جعلتنا نشعر وكأن الحرب قد بدأت من جديد".

وقد أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره حركة حماس بياناً قال فيه إن قائمة الأهداف الإسرائيلية كانت نتاجاً "لحملة ممنهجة من التضليل والتزوير والأكاذيب التي تهدف إلى تشويه الحقيقة والتغطية على جرائمها المستمرة ضد المدنيين".

وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين وتقول إن عملياتها العسكرية "تُنفذ بموجب القانون الدولي".

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قال جيران إن عائلة أبو دلال بأكملها قُتلت في غارة جوية دمرت منزلهم وسوَّته بالأرض طوال ليل الثلاثاء.

وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن صبياً كان يجلس على كرسي ويبكي ناعياً موتى العائلة، ووُضعت الجثث في أكياس بيضاء بلاستيكية، قبل أن توضع في مؤخرة شاحنة مسطحة، وتبعتها حشود بينما كانت تُنقل عبر الشوارع إلى المقبرة.

وعلى الرغم من القصف الإٍسرائيلي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار "ليس في خطر".

وأضاف، قائلاً للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "على حد علمي، لقد قتلوا جندياً إسرائيلياً في غزة. لذا ردّ الإسرائيليون كما يجب".

وأوضح ترامب: "لا شيء سيهدد وقف إطلاق النار. عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جداً من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يُحسنوا التصرف".

وقال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي توسط في مفاوضات وقف إطلاق النار، يوم الأربعاء إن الهجوم على الجندي الإسرائيلي والغارات الجوية الإسرائيلية التي تلته كانت "مخيبة للآمال ومحبطة للغاية بالنسبة لنا".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أطلقت حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء مقابل الإفراج عن ما يقرب من 2000 معتقل فلسطيني، بينما سحبت إسرائيل قواتها وأوقفت هجومها.

كما وافقت حركة حماس أيضاً على تسليم جثامين جميع الرهائن القتلى الذين لم تُستَعَدْ بعد، لكنها قالت إن تحديد مكانهم واستعادتهم سيستغرقان وقتاً.

واتهمت إسرائيل حماس بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال المماطلة في تسليم الجثث، لكن الحركة تقول إن ليس لديها المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض حتى تستخرج الجثامين من تحتها.