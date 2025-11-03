إيلاف من واشنطن: استباقاً لزيارة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع لواشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب فى تصريحات صحفية إن بلاده قررت رفع العقوبات عن دمشق، وذلك بهدف منح الحكومة السورية فرصة للبقاء والانخراط في العملية السياسية.

وأوضح ترامب أن القرار لا يعني تغييرًا كاملاً في الموقف الأمريكي، بل هو خطوة مشروطة باحترام الالتزامات الدولية وتهيئة بيئة ملائمة للحل السياسي في سوريا، مؤكدًا أن بلاده ستراقب عن كثب التطورات القادمة.

وقالت وسال إعلام إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور واشنطن في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبحث سبل مواجهة تنظيم داعش الإرهابى.

زيارة الشرع تشمل لقاءات في الكونغرس، وتأتي في ظل دعم أميركي لإلغاء عقوبات "قانون قيصر" المفروضة على سوريا، وتسعى واشنطن لاتفاق أمني حدودي بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية العام.

ما هو قانون قيصر؟

قانون قيصر هو قانون أميركي يهدف إلى معاقبة نظام بشار الأسد وحلفائه من خلال فرض عقوبات اقتصادية على أي جهة تدعم الحكومة السورية مالياً أو عسكرياً.

سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصور عسكري سوري (مُعرّف باسم "قيصر") قام بتهريب آلاف الصور التي توثق التعذيب المنهجي والقتل في السجون السورية. يهدف القانون إلى إجبار النظام السوري على إنهاء الحرب والقبول بحل سياسي.

الأهداف الرئيسية للقانون

- فرض عقوبات اقتصادية: يستهدف القانون الأفراد والكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تدعمها، بما في ذلك روسيا وإيران وحلفائهما.

- إنهاء "الجرائم الدموية": يهدف القانون إلى إجبار النظام السوري على وقف الهجمات على المدنيين والالتزام بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

- تشجيع الحل السياسي: يسعى القانون إلى الضغط على النظام السوري للقبول بحل سياسي سلمي للأزمة، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2254.

- معاقبة الداعمين: يطال القانون أي جهة تزود طائرات أو قطع غيار طائرات لشركات الطيران السورية، أو تشارك في مشاريع البناء والهندسة الحكومية، أو تدعم صناعة الطاقة في البلاد.

تاريخ القانون

- الوثائق الأولية: بدأ تقديم مشروع القانون في عام 2016.

- التصديق: وافق عليه الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) 2019 ووقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح قانوناً في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2019.

- دخول التنفيذ: دخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2020.

