إيلاف من واشنطن: أثناء مؤتمر صحفي تم بثه مباشرة في المكتب البيضاوي يوم الخميس 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، انهار رجل كان يقف بالقرب من مكتب ترامب فجأة.

🔴: عاجل…



قبل قليل سقط شخص على الارض بجانب ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الابيض اثناء القاء ترامب لكلمة، ماعرف للان لو مات او لا pic.twitter.com/5Fkc7qoNvk — MOATH | معاذ (@M0ATH) November 6, 2025

فقد تعرض رجل لحالة طبية طارئة في البيت الأبيض، الخميس 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، أثناء مشاركة الرئيس دونالد ترامب ومستشاريه الصحيين في مؤتمر للإعلان عن انخفاض تكاليف أدوية إنقاص الوزن.

خلال بث مباشر، شوهد رجل يقف بالقرب من مكتب ترامب وهو ينهار فجأة في المكتب البيضاوي بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة إيلي ليلي ديف ريكس يتحدث، مما دفع ريكس إلى إيقاف تصريحاته مؤقتًا.

وسارع الدكتور محمد أوز ، رئيس مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية في إدارة ترامب، إلى المكان وأمسك بالرجل وهو يسقط.

قام أوز ورجال آخرون حاضرون في المكتب البيضاوي بوضع الرجل أرضًا، بينما سُمع أحد موظفي البيت الأبيض يطلب من الصحفيين مغادرة الغرفة. ثم أُعيد الصحفيون إلى قاعة الإحاطة بالبيت الأبيض. وبعد دقائق، أبلغت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الصحافيين في البيت الأبيض أن الرجل "بخير".

قالت في بيان: "خلال إعلان تفضيل الدول الأكثر رعايةً في المكتب البيضاوي، أُغمي على أحد ممثلي إحدى الشركات. وسارعت الوحدة الطبية في البيت الأبيض إلى التدخل، والرجل بخير. سيُستأنف المؤتمر الصحفي قريبًا".

وقال ترامب "أحد ممثلي إحدى الشركات شعر بدوار بسيط، لذا نزل إلى الأسفل، وهو بخير". "إنه يتلقى رعاية طبية، ولكنه بخير. لذا كان لدينا انقطاع قصير. آسف لذلك"، أضاف قبل أن يأمر ريكس باستئناف حديثه.