إيلاف من بيروت: نفت وزارة الخارجية السورية، مساء الخميس، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق.

جاء هذا النفي على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء السورية، ردا على تقرير لوكالة رويترز نشر في وقت سابق اليوم يزعم أن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء وجود عسكري في قاعدة بالعاصمة السورية.

وفقا للمصدر السوري، فإن "لا صحة للتقارير بشأن إنشاء قواعد أميركية في سوريا".

وأضاف: "تشهد المرحلة الراهنة تحولا في الموقف الأميركي باتجاه التعامل المباشر مع الحكومة السورية المركزية، ودعم جهود توحيد البلاد ورفض أي دعوات للتقسيم".

وتابع: "يجري العمل على نقل الشراكات والتفاهمات التي كانت اضطرارية مع أجسام مؤقتة إلى دمشق، في إطار التنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي المشترك".

ولفت المصدر إلى أن "سوريا في عهدها الجديد ماضية بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التعاون القائم على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل".

لماذا النفي السوري؟

نشرت وكالة رويترز تقريرا حصريا، في وقت سابق الخميس، يفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية بدمشق، بهدف دعم اتفاق أمني محتمل بين سوريا وإسرائيل.

واستند التقرير إلى مصادر مطلعة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لمراقبة اتفاق محتمل يشمل إنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

وأكدت مصادر أخرى، مثل صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن هذا الوجود العسكري يهدف إلى ضمان تنفيذ الاتفاق الأمني بين الجانبين.