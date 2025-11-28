إيلاف من بيروت: دعا الرئيس السوري أحمد الشرع السوريين للنزول إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بمناسبة انطلاق "معركة ردع العدوان" و"إظهار اللحمة والوحدة الوطنية".

السيد الرئيس أحمد الشرع يهنّئ الشعب السوري في ذكرى انطلاق عملية ردع العدوان.#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/xtbSLJT3mR — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@SyPresidency) November 27, 2025

وفي تحليل مضمون وهدف طلب الشرع للشعب السوري للنزول إلى الشوارع، فإن هذه الدعوة بمثابة احتفالية بالذكرى الأولى للثورة السورية وإزالة نظام الأسد، كما أنها رسالة للإنفصاليين بإصرار الشعب السوري على الوحدة شعباً وأرضاً، كما أنها من ناحية ثالثة بمثابة استفتاء غير مباشر على "شعبية وشرعية الشرع".

وقال الشرع، الخميس، بحسب صفحات تابعة للرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي: "هنأ الرئيس الشرع الشعب السوري في ذكرى انطلاق عملية ردع العدوان".

وقال الشرع: "أيها الشعب السوري العظيم، أبارك لكم اليوم ذكرى بدء معركة تحرير سوريا بأكملها، معركة ردع العدوان التي عملت على إسقاط النظام المجرم بكامل أركانه".

وتابع الرئيس السوري: "أدعو في هذه المناسبة العظيمة كامل أطياف الشعب السوري بكل فئاته ومكوناته للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بهذه المعركة العظيمة وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية وسلامة التراب السوري".

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز" فقد عجت مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للناشطين وغالبية السوريين بدعوات للخروج بمظاهرات بعد ظهر الجمعة، في أغلب المدن السورية، وتم تحديد مواقع التجمعات في المدن الرئيسية ومنها العاصمة دمشق.

ونقل ناشطون أن الدعوة العامة للخروج في مظاهرات في كافة المحافظات السورية تأكيدا على وحدة الأرض والشعب ورفض مساعي التقسيم التي تسعى لها الميليشيات الانفصالية، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وصادف يوم أمس الخميس الذكرى الأولى لانطلاق "معركة ردع العدوان" التي تمت من خلالها السيطرة على مدن الشمال السوري وصولاً إلى العاصمة دمشق في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهروب الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأركان حكمه.