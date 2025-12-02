استهلّ بابا الفاتيكان، لاون الرابع عشر، يومه الثالث والأخير في لبنان بزيارةٍ إلى العاملين والمرضى في مستشفى الصليب في جلّ الديب، حيث حظي باستقبال حافل من الكهنة والراهبات وجمعٍ من الشخصيات الدينية الذين رفعوا علمَي لبنان والفاتيكان، وسط تصفيقٍ وتراتيل عبّرت عن الترحيب بالضيف الفاتيكاني.

ومن المقرر أن يحيي البابا الثلاثاء قداساً في الهواء الطلق في بيروت يتوقّع أن يضمّ أكثر من 120 ألف شخص، في أكبر حدث شعبي خلال زيارته البلاد.

ومن المقرر كذلك أن يقيم البابا صلاة في موقع انفجار مرفأ بيروت الذي هزّ العاصمة في العام 2020.

وشكّل لبنان المحطة الثانية من الجولة الخارجية الأولى للبابا الأمريكي، بعد زيارته تركيا حيث شدد على أهمية الحوار والوحدة بين المسيحيين.

وحظي البابا لاون الرابع عشر بحفاوة استثنائية في لبنان، حيث أقيمت له بعيد وصوله الأحد مراسم استقبال رسمية وسط حضور سياسي جامع، وتدفق الآلاف إلى الشوارع التي سلكها في اليوم الثاني من زيارته، للترحيب به.

وشكّلت زيارته إلى لبنان التي تنتهي الثلاثاء، بارقة أمل لبلد خرج من حرب بين حزب الله واسرائيل ويعيش على وقع مخاوف من اندلاع العنف من جديد.

وسجّل أكثر من 120 ألف شخص أسماءهم للمشاركة في القداس عند واجهة بيروت البحرية، حيث سيتم نقلهم من مناطق مختلفة في لبنان عبر حافلات خاصة، وفق المنظمين.

ومنذ مساء الاثنين، فرضت السلطات إجراءات أمنية مشدّدة ومنعت الوصول إلى وسط بيروت حيث سيحيي البابا هذا القداس.

ويقيم البابا كذلك صلاة صامتة عند موقع انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً.

ويتوقّع أن يلتقي البابا عائلات الضحايا والناجين من الانفجار الذين يواصلون المطالبة بالعدالة بعد أكثر من خمس سنوات على الانفجار.

EPA/Shutterstock

ودعا البابا لاوون الرابع عشر، الاثنين، من وسط بيروت قادة الطوائف الروحيين إلى أن يكونوا "بناة سلام" وأن "تواجهوا عدم التسامح، وتتغلبوا على العنف وترفضوا الإقصاء وتُنيروا الطريق نحو العدل والوئام للجميع بشهادة إيمانكم".

وأضاف "في زمن يبدو فيه العيش معاً حلماً بعيد المنال، يبقى شعب لبنان، بدياناته المختلفة، مذكراً بقوة بأن الخوف، وانعدام الثقة والأحكام المسبقة ليست لها الكلمة الأخيرة، وأن الوحدة والشّركة، والمصالحة والسلام أمر ممكن".

والتقى البابا كذلك آلاف الشباب في مقر البطريركية المارونية شمال بيروت. وتوجه إليهم البابا بالقول "أنتم الحاضر، بأيديكم المستقبل يتكوّن، وفيكم اندفاع لتغيير مجرى التاريخ".