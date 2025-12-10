إيلاف من واشنطن: سيُطلب من السياح القادمين إلى الولايات المتحدة الكشف عن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات بموجب خطة ترامب الجديدة.

سيشمل البرنامج المقترح السياح القادمين من دول لا يُشترط عليها حاليًا الحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا.

وفي التفاصيل قالت "الغارديان" إنه بموجب خطط إدارة ترامب الجديدة، سيتعين على السياح القادمين إلى الولايات المتحدة الكشف عن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية .

ستنطبق الإفصاحات الجديدة الإلزامية على 42 دولة يُسمح لمواطنيها حاليًا بدخول الولايات المتحدة بدون تأشيرة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة القدامى بريطانيا وفرنسا وأستراليا وألمانيا واليابان.

وقد أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، في بيان نُشر يوم الثلاثاء، أنها ستطلب أيضاً أرقام الهواتف التي استخدمها الزوار خلال الفترة نفسها، وعناوين البريد الإلكتروني التي استخدموها في العقد الماضي، بالإضافة إلى بياناتهم البيومترية المتعلقة بالوجه وبصمات الأصابع والحمض النووي وقزحية العين. كما ستطلب أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد وأماكن ميلاد أفراد العائلة، بمن فيهم الأطفال.

أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن التغييرات الجديدة التي أُدخلت على نظام التصريح الإلكتروني للسفر (ESTA) ضرورية للامتثال لأمر تنفيذي أصدره دونالد ترامب في اليوم الأول من ولايته الجديدة.

ودعا الرئيس الأميركي في هذا الأمر إلى فرض قيود لضمان عدم إظهار زوار الولايات المتحدة "مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مؤسساتها أو مبادئها التأسيسية".

خطوة كارثية لجمهور كأس العالم

من شأن هذه الخطة أن تُعرقل بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالاشتراك مع كندا والمكسيك العام المقبل. وقد صرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنه يتوقع أن تجذب البطولة 5 ملايين مشجع إلى الملاعب، بالإضافة إلى ملايين الزوار إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لقد انخفضت السياحة إلى الولايات المتحدة بشكل كبير بالفعل في ولاية ترامب الثانية ، حيث شن الرئيس حملة قمع صارمة ضد المهاجرين ، بما في ذلك التحركات الأخيرة لحظر جميع طلبات اللجوء ووقف الهجرة تمامًا من أكثر من 30 دولة.

تتوقع هيئات السياحة في كاليفورنيا انخفاضًا بنسبة 9% في عدد الزيارات الأجنبية إلى الولاية هذا العام، بينما شهد شارع هوليوود في لوس أنجلوس انخفاضًا بنسبة 50% في عدد الزوار خلال فصل الصيف. كما تضررت لاس فيغاس بشدة من انخفاض عدد الزيارات، والذي تفاقم بسبب انتشار تطبيقات المقامرة عبر الهاتف المحمول.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن عدد المقيمين الكنديين الذين قاموا برحلة عودة إلى الولايات المتحدة بالسيارة انخفض بنسبة 36.9% في صيف 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، في حين انخفض السفر الجوي التجاري من كندا بنسبة 25.8% مقارنة بالعام السابق، وذلك مع تدهور العلاقات بين البلدين.

100 دولار يدفعها كل زائر

بدأت الولايات المتحدة بالفعل في تضييق الخناق على السياحة الأجنبية بطرق أخرى، حيث فرضت رسومًا إضافية قدرها 100 دولار أمريكي على كل زائر أجنبي يوميًا لزيارة المتنزهات الوطنية، مثل جراند كانيون ويوسيميتي، بالإضافة إلى رسوم الدخول العادية. كما لن يكون الدخول إلى المتنزهات الوطنية مجانيًا في يوم مارتن لوثر كينغ جونيور، بل سيقتصر على يوم ميلاد ترامب فقط.

يمنح الإعلان الجمهور شهرين للتعليق. ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي، التي تتبع لها إدارة الجمارك وحماية الحدود، لطلبات وسائل الإعلام للتعليق. كما لم ترد شركة ميتا، المالكة لاثنتين من أكبر منصات التواصل الاجتماعي - فيسبوك وإنستغرام - على الاستفسارات فوراً.

كانت إدارة ترامب قد بدأت بالفعل حملة أوسع نطاقاً على تأشيرات الأشخاص الذين يأملون في العيش والعمل في الولايات المتحدة. وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في أغسطس (آب) إنها ستبدأ بالبحث عن آراء "معادية لأمريكا"، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، عند تقييم طلبات الأشخاص الراغبين في الإقامة في الولايات المتحدة.

الاشتباه في الرافضين

طالبت الإدارة الطلاب الأجانب الراغبين بالالتحاق بالجامعة بفتح حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ؛ وسيُشتبه في قيام من يرفض بإخفاء أنشطته. وقد اعتُقل عدد من الطلاب الأجانب البارزين بسبب دعمهم للفلسطينيين. وتسري سياسة مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً على كل من يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة H1-B للعمالة الماهرة، والتي تخضع الآن لرسوم باهظة قدرها 100 ألف دولار.

في الأسبوع الماضي فقط، طلبت الإدارة من المسؤولين القنصليين رفض منح التأشيرات لأي شخص قد يكون عمل في مجال التحقق من الحقائق أو الإشراف على المحتوى، على سبيل المثال في شركة وسائل التواصل الاجتماعي، متهمة إياهم بشكل عام بأنهم "مسؤولون عن، أو متواطئون في، الرقابة أو محاولة الرقابة على التعبير المحمي في الولايات المتحدة".

وقد اقترحت تقليص مدة تأشيرات الصحفيين الأجانب من خمس سنوات إلى ثمانية أشهر، وبدأت في مطالبة أي زائر ليس من الدول الـ 42 المعفاة من التأشيرة بدفع رسوم جديدة قدرها 250 دولارًا.

تزعم إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) امتلاكها صلاحية تفتيش أجهزة أي شخص يرغب في دخول الولايات المتحدة. ورغم إمكانية رفضك، إلا أنه قد يُمنع دخولك. وفي حين صرّحت إدارة الجمارك وحماية الحدود في عام 2024 أنها فتّشت نحو 47 ألف جهاز من أصل 420 مليون شخص عبروا الحدود الأمريكية في ذلك العام، أشار خبراء إلى أن العدد قد يكون أعلى بكثير في ظل إدارة ترامب الجديدة.

كانت هناك مخاوف بالفعل من أن يصبح كأس العالم فوضوياً إذا استمرت حملات مداهمة الهجرة الأمريكية بنفس الوتيرة السريعة.

الفيفا يتحول إلى أداة في يد أميركا

حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن الفيفا قد تتحول إلى " أداة علاقات عامة لحكومة أميركية تتجه نحو مزيد من الاستبداد". ومع تزايد صعوبة السفر عبر الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، طالب تحالف الرياضة والحقوق الفيفا بضمان الحماية من "التنميط العنصري والاحتجاز التعسفي وإنفاذ قوانين الهجرة غير القانونية"، سواء للمجتمعات المحلية أو للجماهير الزائرة خلال البطولة.

أدانت مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير (Fire)، وهي جماعة مناصرة لحرية التعبير، شرط السياحة الجديد.

"أولئك الذين يأملون في تجربة عجائب الولايات المتحدة - من يلوستون إلى ديزني لاند إلى قاعة الاستقلال - لا ينبغي أن يخشوا أن الرقابة الذاتية شرط للدخول"، هذا ما قالته سارة ماكلولين من منظمة فاير.

"إنّ إلزام الزوار المؤقتين هنا لقضاء عطلة أو لأغراض تجارية بالتنازل عن خمس سنوات من بيانات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للولايات المتحدة سيرسل رسالة مفادها أن التزام أمريكا بحرية التعبير ليس إلا تظاهراً لا ممارسة. وهذا ليس سلوك دولة واثقة من حرياتها."

