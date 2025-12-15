قتل 37 شخصاً، في مدينة آسفي المطلة على ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب، جراء فيضانات مفاجئة أعقبت هطلاً لأمطار غزيرة يوم الأحد، تسببت في تسرب المياه إلى الكثير من المنازل والمتاجر.

وقال التلفزيون المغربي إن حصيلة الوفيات في آسفي ارتفعت إلى 37، حتى صباح يوم الاثنين.

وقالت وكالة فرانس برس، إنه أعلى عدد وفيات ناجم عن مثل هذه الأحوال الجوية في المغرب منذ عقد.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحلية في الإقليم قولها إن تساقطات رعدية استثنائية شهدها الإقليم مساء الأحد، خلفت سيولاً فيضانية هائلة خلال فترة زمنية وجيزة.

وقالت السلطات المحلية بإقليم آسفي في بيان "سُجل إسعاف 32 شخصاً مصاباً، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية".

ويشهد المغرب هطل أمطار غزيرة وتساقطاً للثلوج على جبال الأطلس، وذلك بعد سبع سنوات من الجفاف الذي تسبب في إفراغ بعض سدوده المائية الرئيسية.

وأظهرت صور متداولة في منصات التواصل الاجتماعي سيلاً جارفاً من المياه الموحلة يجتاح شوارع مدينة آسفي، ويجرف السيارات والنفايات.

كما أظهرت مشاهد أخرى قوارب للدفاع المدني تستجيب لنداءات إنقاذ من السكان.

وذكرت السلطات المحلية أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلاً ومتجراً بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.

"وضع استثنائي"

بحلول مساء الأحد، انحسر منسوب المياه تاركاً وراءه مشهداً من الوحل والسيارات المقلوبة.

شاهد المارة تدخل قوات الإغاثة ووحدات الوقاية المدنية التي عملت آلياتها على إزالة الأنقاض في النقاط التي لا تزال مغمورة بالمياه، وفق صور التقطها مصورو وكالة فرانس برس.

وتتواصل الجهود للبحث عن ضحايا محتملين، وتسعى السلطات إلى "تأمين المناطق المتضررة" و"تقديم الدعم والمساعدة اللازمين للسكان المتضررين من هذا الوضع الاستثنائي"، على ما أفاد مسؤولون في مدينة آسفي.

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية السبت عن تساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، بالإضافة إلى أمطار غزيرة مصحوبة أحياناً بعواصف رعدية، في أقاليم عدة بالمملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتوقعت المديرية مساء الأحد هطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية محلية الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.

ولا تُعدّ الأحوال الجوية القاسية والفيضانات أمراً غير مألوف في المغرب الذي يعاني مع ذلك من جفاف حاد للعام السابع على التوالي.

ففي سبتمبر/أيلول 2014، تسببت الأحوال الجوية القاسية في فيضانات في جنوب البلاد وجنوب شرقها، ما أسفر عن وفاة 18 شخصاً.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لقي أكثر من 30 شخصاً حتفهم في جنوب البلاد إثر أمطار غزيرة تسببت في فيضان العديد من الأنهار عند سفوح جبال الأطلس.

وفي عام 1995، لقي مئات الأشخاص حتفهم في فيضانات مدمرة ضربت وادي أوريكا، على بُعد 30 كيلومتراً جنوب مراكش في وسط المغرب.