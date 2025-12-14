قالت السلطات الأردنية إن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم خلال الأيام الماضية جراء حالات اختناق بغاز أول أكسيد الكربون، الناتج عن استخدام مدافئ غاز منزلية تعرف محلياً بـ"الشموسة"، في حوادث وقعت في محافظة الزرقاء والعاصمة عمّان، ما دفع الحكومة إلى تعليق بيع هذا النوع من المدافئ وفتح تحقيق فني موسّع.

وأعلنت مديرية الأمن العام وفاة أربعة أفراد من عائلة واحدة في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، إثر تعرضهم للاختناق داخل غرفة مغلقة كانت تُستخدم فيها مدفأة تعمل بالغاز، قبل تسجيل خمس وفيات أخرى من عائلة ثانية في المنطقة ذاتها في اليوم التالي.

كما سُجِّلت وفاة شاب يبلغ 19 عاماً في العاصمة عمّان خلال أقل من 24 ساعة في حادثة مماثلة.

الأمن العام : وفاة جديدة لشاب في العاصمة جرّاء الاختناق بسبب المدفأة ذاتها، ويُعيد تشديده بعدم استخدام تلك المدافئ المتعارف عليها بالشموسة وبكافة أنواعها https://t.co/Y5JE3pgJAZ#الامن_العام #الأردن pic.twitter.com/t5vNP6La9x — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) December 13, 2025

وأكدت الأجهزة الأمنية أن غاز أول أكسيد الكربون كان السبب المباشر في جميع حالات الوفاة، نتيجة تراكمه داخل أماكن مغلقة من دون تهوية كافية، وهو غاز عديم اللون والرائحة يُعرف طبياً باسم "القاتل الصامت".

وأعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية أنها منعت ثلاثة مصانع محلية من بيع هذا النوع من المدافئ في السوق، وجرى التحفظ على الكميات الموجودة لديها، بانتظار نتائج الفحوصات الفنية التي تُجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات من الأجهزة.

وقالت المؤسسة في بيان إن أكثر من 5,000 مدفأة جرى التحفظ عليها حتى مساء السبت، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، مشيرة إلى أن هذه المدافئ منتَجة محليًا ومطروحة في السوق منذ سنوات، ولا يتم استيرادها من الخارج.

وأضافت أن هذه الأجهزة، نظراً لحساسيتها، تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في الأسواق، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة، كما حذّرت المصانع والمحلات التجارية من بيع أي كميات خلال فترة التحقيق، تحت طائلة المساءلة القانونية.

أمس شوية نختنق من هذي الصوبة وطفيناه بآخر لحظة وفكرنا أنها خربت وركبنا صوبة جديدة

اليوم بالصدفة عرفت أن ضحايا صوبة الشموسة وصل 15 وطالعة تريند والأمن العام يحذر منها

ديروا بالكم والله انها خطيرة لولا لطف رب العالمين ما هذا الحال الحمد لله pic.twitter.com/qORQY0XPR2 — ✵🇯🇴أخو وضحى (@Sar5aFCB) December 13, 2025

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن جميع العينات، بما في ذلك تلك التي أُخذت من المنازل التي وقعت فيها حالات الاختناق، أُرسلت إلى الجمعية العلمية الملكية لتحديد أسباب الخلل الفني المحتمل.

وشدّد على ضرورة التوقف عن استخدام المدافئ التي تعمل بالغاز من هذا النوع، أيا كان مصدرها، إلى حين صدور التقارير الفنية النهائية، داعياً الأردنيين إلى تهوية منازلهم بانتظام، وعدم تشغيل المدافئ في غرف مغلقة أو أثناء النوم، إضافة إلى الالتزام باستخدام خراطيم غاز لا يتجاوز طولها متراً ونصف.

هاي " الشموسة" لو ببلد غربي بتتسكر الشركة وبنسجن صاحبها .. إن صح ما يقال ..! pic.twitter.com/etSVdJjVTw — ثائر الصرايرة (@Thaer_Sarairah) December 13, 2025

وأثارت هذه الحوادث تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على وسائل التدفئة المنزلية، ما دفع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية إلى الإعلان عن عقد اجتماع لمناقشة قضية المدافئ غير الآمنة وحوادث الاختناق المرتبطة بها.

وكذلك أعلن رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، الدكتور حسين العموش، عن نيته تقديم مذكرة نيابية تطالب بإقالة وزير الصناعة والتجارة، إضافة إلى المطالبة باستقالة مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

واعتبر في حديث لشاشة المملكة المحلية أن ذلك يأتي في إطار تحمّل المسؤولية الأخلاقية عند وقوع أخطاء تمسّ السلامة العامة.

دولة الرئيس جعفر حسان،

عشرة أرواح صعدت في يومٍ واحد،

والصمت الحكومي ما زال يلفّ الفاجعة ككفن.#صوبة_الشموسة ليست حادثًا عابرًا،

بل إدانة مكتوبة بالإهمال…

والتاريخ لا يحفظ الصمت إلا كذنب.#الأردن@JafarHassan pic.twitter.com/dQN5CIPCMB — General Inspector (@GeneralInspect3) December 13, 2025

ايش بالنسبة ل #الشموسة يا حكومة .. — Duha Ghunaim (@ghunaim_duha17) December 13, 2025

المفروض في لجنه تفحص المنتجات الوارده والمصنوعه في الاردن وتتاكد من سلامتها وجودتها ولا في دول الموز بس شخلل وتعدي #الشموسة — Emad abdulkarim (@The_Emad408) December 13, 2025

اثناء جولتي اليوم بوسط مدينة اربد شاهدت دوريات الامن العام تحذر اصحاب بعض محلات الادوات المنزلية من بيع او شراء صوبات الغاز ماركة (الشموسة) شكرا لرجال الامن النشامى 👌 — majed🇯🇴alnajjar (@majednajjar47) December 13, 2025

وتجدد السلطات الأردنية تحذيراتها من مخاطر غاز أول أكسيد الكربون، لا سيما خلال فصل الشتاء، في ظل استخدام واسع لوسائل تدفئة تعمل بالغاز في عدد من دول المنطقة العربية، وتؤكد أن التهوية والالتزام بإرشادات السلامة يظلّان العامل الحاسم لتجنّب حوادث مماثلة.