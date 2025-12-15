إيلاف من نيويورك: أُلقي القبض على نيك راينر للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل بعد وفاة والديه، الممثل والمخرج الشهير روب راينر وميشيل سينغر راينر، وفقًا لرئيس شرطة لوس أنجلوس جيم ماكدونيل.

نيك راينر، البالغ من العمر 32 عاماً، تم القاء القبض عليه ليلة الأحد. وأظهرت سجلات السجن في البداية أن كفالته حُددت بمبلغ 4 ملايين دولار، لكن الشرطة أمرت لاحقاً باحتجازه دون كفالة.

اتهمت سجلات السجن في البداية نيك راينر بالانخراط في "نشاط عصابي" دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي يوم الاثنين، أكد ماكدونيل في مؤتمر صحفي أن نيك راينر قد تم توقيفه بتهمة القتل فيما يتعلق بمقتل والديه.

وصف ماكدونيل الوفيات بأنها "مأساوية للغاية" وقال إن المحققين "عملوا طوال الليل على هذه القضية" قبل إلقاء القبض على راينر.

استُدعي نيك راينر للاستجواب بعد وقت قصير من استجابة إدارة إطفاء لوس أنجلوس لبلاغ عن حالة طوارئ طبية في منزل الزوجين في برينتوود، وذلك في تمام الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي. وعند وصولهم، عثروا على رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 68 عامًا متوفيين، وقد تأكد لاحقًا أنهما روب وميشيل راينر. ويُعتقد أن ابنتهما رومي، التي تسكن في المنزل المقابل، هي من عثرت عليهما.

وأعلنت شرطة لوس أنجلوس أن ضباط قسم جرائم القتل والسطو باشروا تحقيقاً في وفاة الزوجين راينر، و"تبين أنهما كانا ضحايا جريمة قتل". ووفقاً للشرطة، أُلقي القبض على نيك راينر حوالي الساعة 9:15 مساءً، و"لا يزال رهن الاحتجاز دون كفالة".

وقال المسؤولون إن القضية ستُعرض يوم الثلاثاء على المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، والذي سينظر في توجيه الاتهامات.

وقد أكد متحدث باسم عائلة راينر وفاتهم مساء الأحد.

"ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة ميشيل وروب راينر المفاجئة "، هذا ما جاء في بيان المتحدث الرسمي. "نشعر بصدمة كبيرة لهذا الفقدان المفاجئ، ونرجو احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة العصيبة للغاية".

غضب أميركي من تصريح ترامب

أثار رحيل روب وميشيل راينر موجة من الحزن. وكان من بين العديد ممن قدموا التعازي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي قال في بيان: "لقد منحتنا إنجازات روب في السينما والتلفزيون بعضًا من أروع القصص التي شاهدناها على الشاشة".

كما أدان المشرعون والمشاهير تصريحات دونالد ترامب، الذي استغل الموقف لمهاجمة راينر. وكان المخرج السينمائي من أشد منتقدي الرئيس الأميركي، والمثير للدهشة أن ترامب انتقد النجم الراحل بقسوة وهو لايزال جثة هامدة لم يتم دفنها.

كتب ترامب على موقع Truth Social يوم الاثنين أن وفاة راينر "تعزى على ما يبدو إلى الغضب الذي سببه للآخرين من خلال معاناته الهائلة التي لا هوادة فيها والتي لا يمكن علاجها من مرض عقلي معيق يعرف باسم متلازمة اضطراب ترامب".

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، عن ترامب: "هذا رجل مريض". كما قدم الحاكم تعازيه، وكتب أنه وزوجته، جينيفر سيبل نيوسوم، "مفجوعان بالخسارة المأساوية لروب راينر وميشيل سينغر راينر".

نال روب راينر شهرة واسعة لأول مرة من خلال التمثيل في جميع المواسم التسعة للمسلسل الكوميدي "All in the Family" الذي عُرض في سبعينيات القرن الماضي، وفاز بجائزتي إيمي عن أدائه.

كما ترك بصمة لا تمحى في هوليوود، حيث أخرج أفلامًا مثل This Is Spinal Tap (1984)، وStand by Me (1986)، وThe Princess Bride (1987)، وWhen Harry Met Sally (1989)، وMisery (1990)، وA Few Good Men (1992)، الذي حصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

نيك راينر كاتب سيناريو سبق له التعاون مع والده في فيلم " بيينغ تشارلي " (2015)، المستوحى من تجاربه الشخصية مع الإدمان والتشرد. بدأ علاجه من إدمان المخدرات في سن المراهقة، وصرح بأنه دخل مراكز إعادة التأهيل أكثر من 17 مرة قبل بلوغه الثانية والعشرين من عمره.

يروي فيلم "Being Charlie" قصة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا يشعر بالاستياء مما يعتقد أنه رد فعل قاسٍ للغاية من والديه (بما في ذلك والده نجم سينمائي يترشح للكونغرس) تجاه إدمانه، بما في ذلك فترات العلاج الإلزامي في مراكز إعادة التأهيل.

قال روب راينر، أثناء الترويج للفيلم، إن جزءاً كبيراً منه مستوحى من سيرته الذاتية، وقال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "عندما كان نيك يخبرنا أن الأمر لا ينجح معه، لم نكن نستمع إليه. كنا يائسين، ولأن هؤلاء الأشخاص كانوا يعرضون شهاداتهم على جدرانهم، استمعنا إليهم بينما كان ينبغي علينا أن نستمع إلى ابننا".

وأضافت زوجته: "لقد تأثرنا كثيراً بهؤلاء الناس. كانوا يقولون لنا إنه كاذب، وأنه كان يحاول التلاعب بنا. وصدقناهم".

وأضاف نيك راينر أنه "سئم" من كونه مدمناً: "أنا أنتمي إلى عائلة طيبة. ليس من المفترض أن أكون في الشوارع وفي ملاجئ المشردين أفعل كل هذه الأشياء...".

في عام 2016، قال لمجلة People إنه "كان في المنزل لفترة طويلة حقًا، وقد تأقلمت نوعًا ما مع التواجد في لوس أنجلوس والتواجد مع عائلتي".

ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، نقلاً عن أصدقاء العائلة، أن روب ونيك راينر تشاجرا في حفل عيد الميلاد بمنزل الممثل الكوميدي كونان أوبراين. وكان يوم الأحد أيضاً أول أيام عيد الأنوار (حانوكا). شقيقة ميشيل حاخامة، وقد فقدت والدتهما معظم أفراد عائلتها في المحرقة.

التقى الزوجان في موقع تصوير فيلم When Harry Met Sally عام 1989. وقد عرّفهما صديقهما المشترك باري سوننفيلد؛ ألهمت علاقتهما الناشئة راينر لحث نورا إيفرون على إعادة كتابة نهاية الفيلم، بحيث ينتهي الأمر بشخصيتي ميج رايان وبيلي كريستال معًا.

كان ميشيل سينغر راينر مصورًا فوتوغرافيًا، ومن أعماله صورة ترامب التي نُشرت على غلاف كتابه "فن الصفقة". وأصبح راينر لاحقًا من أشد منتقدي الرئيس.

في حديثه مع صحيفة الغارديان في فبراير 2024، بدا أن روب راينر يشير إلى اثنين من أطفاله، جيك ورومي، عند مناقشة صعوبات أن يكون المرء ابنًا لشخصية مشهورة في الصناعة.

ابني يبلغ من العمر 32 عامًا وابنتي 26 عامًا. كلاهما يرغب في بناء مسيرة مهنية، وكلاهما موهوب. هل أدعمهما في ذلك؟ أم أتراجع؟ إنهما في حيرة من أمرهما. قلت لهما: بمجرد أن يجدا طريقهما الخاص، لن يهم الأمر.

كان روب راينر أيضًا الأب بالتبني للممثلة تريسي راينر، ابنة زوجته الأولى، الممثلة والمخرجة بيني مارشال، التي توفيت عام 2018.

