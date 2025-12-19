إيلاف من واشنطن: يصادف اليوم الجمعة مرور 30 ​​يومًا على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون من الحزبين يلزم وزارة العدل بتسليم جميع "السجلات والوثائق والاتصالات والمواد التحقيقية غير المصنفة" - بالإضافة إلى جميع المعلومات المصنفة إلى أقصى حد ممكن - خلال تلك الفترة الزمنية المتعلقة بتاجر الجنس جيفري إبستين ، الذي توفي في زنزانته في سجن مانهاتن في 10 أغسطس (آب) 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس.

ومنذ سن القانون، وافق القضاة الفيدراليون على رفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى من التحقيق الفيدرالي في قضية إبستين، وكذلك صديقته وشريكته، غيسلين ماكسويل ، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بعد إدانتها في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتهمة التآمر للاتجار بالجنس وتهم أخرى، وهي الفضيحة التي تطال شخصيات أميركية وعالمية نافذة وشهيرة في كافة المجالات.

وكان من المقرر أن تنشر وزارة العدل الأميركية مئات الآلاف من صفحات السجلات المتعلقة بالمتحرش الجنسي (بقاصرات صغيرات) وتاجر الجنس الراحل جيفري إبستين يوم الجمعة ، وذلك بعد ساعات من تلميح مسؤول كبير إلى أنه سيتم نشر المزيد من المواد في الأيام المقبلة.

صعوبات تقنية تمنع الوصول للملفات

وكشفت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن أن موقع وزارة العدل يواجه صعوبات فنية مع نشر ملفات إبستين، كما أن صفحة الويب الخاصة بوزارة العدل التي تم إعدادها لعرض الملفات تعرض رسائل خطأ تقول: "حدث خطأ، وتم رفض رقم قائمة الانتظار الخاصة بك".

وأطلقت وزارة العدل قسمًا على موقعها الإلكتروني لعرض آلاف الصفحات من الوثائق التي ستضاف في الأسابيع المقبلة.

في حوالي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نشرت وزارة العدل آلاف الوثائق على موقعها الإلكتروني. ويبدو أن عدداً كبيراً من الأشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى الوثائق في الوقت نفسه، ما اضطر المستخدمين إلى الانتظار في قائمة انتظار، وتعطل الموقع بشكل متكرر عند محاولة فتح الملفات.

تُعد هذه الوثائق جزءًا من تحقيقات حكومية بشأن مرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين ، الذي توفي عام 2019. وقد اتُهم بالاعتداء على النساء والفتيات لسنوات في شبكة للاتجار بالجنس.

في الشهر الماضي، وقع الرئيس دونالد ترامب على مضض على إجراء قانوني يلزم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكاتب المدعين العامين الأمريكيين بالإفراج عن المواد بحلول 19 ديسمبر.

قبل ساعات من الموعد النهائي، قال نائب المدعي العام تود بلانش إن وزارة العدل ستتيح فقط "عدة مئات الآلاف" من الصفحات وستصدر الباقي على مدى الأسابيع المقبلة لضمان حماية الناجين بشكل صحيح من خلال التنقيحات.

اتهم الديمقراطيون الرئيس ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب بالتستر على الحقيقة وانتهاك القانون الفيدرالي.

ما هي المعلومات التي يُسمح لوزارة العدل بحذفها من الوثائق؟

نص قانون شفافية ملفات إبستين على توجيه وزارة العدل بالإفراج عن كل ما لديها - والذي قد يشمل وثائق هيئة المحلفين الكبرى التي تم رفع السرية عنها مؤخرًا والمقابلات التي لم يتم نشرها سابقًا - ما لم "تعرض للخطر تحقيقًا فيدراليًا نشطًا أو ملاحقة قضائية جارية، شريطة أن يكون هذا الحجب محددًا بدقة ومؤقتًا".

ويتطلب هذا الإجراء أيضاً الإفراج عن الوثائق المتعلقة بوفاة إبستين خلف القضبان.

وفقًا للتشريع، يمكن للمدعية العامة بام بوندي تنقيح أو حجب المستندات التي تتضمن "معلومات تعريفية شخصية" أو ملفات طبية تتعلق بالضحايا، بالإضافة إلى أي محتوى يصور الاعتداء الجنسي على الأطفال.