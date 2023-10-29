احتفظت دبي بفخر واعتزاز بمكانتها ضمن قائمة أفضل 25 مدينة للعام الثالث على التوالي، وفقاً لمؤشر كيرني للمدن العالمية لعام 2023، إضافة إلى صيانتها لبنية تحتية متطورة، وارتفاع أرباح البنوك العاملة فيها. لا مجال للاستغراب، فالإمارات من الدول الأعلى في قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 63.4%، كما ارتفعت نسبة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 34%، إضافة إلى مميزات أخرى.



نتحدث هنا عن جذب التدفقات من كل حدب وصوب لرؤوس الأموال والأشخاص والأفكار. لكي أكون أكثر وضوحاً، أقصد خمسة أبعاد رئيسية تشمل النشاط التجاري ورأس المال البشري وتبادل المعلومات والتجربة الثقافية والمشاركة السياسية.



إضافة لما سبق، عادت التجارة العالمية في دبي إلى مستوياتها الطبيعية بعد انحسار وباء كورونا، وانتشرت فرص النمو الاقتصادي، ما مكّنها من ترسيخ موقعها كمركز للازدهار. وهكذا، تفوّقت دبي بتحقيق مرونة في تعاملاتها، في بيئة صحية جاذبة للاستثمار، رغم الأحوال الإقليمية والعالمية الصعبة. البنوك العاملة في الإمارات ضخّت نحو 74 مليار درهم تمويلات وتسهيلات جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023. هذا الأداء يثبت النموذج المتجدّد الذي تبنّته الدولة والمعروف بالرؤية المستقبلية المستعدة والقادرة على التأقلم مع كل الظروف الحالية.



تتميز الإمارات بقدرتها على تعزيز جاذبية العيش واستقطاب المواهب، وطاقتها في الابتكار والإنتاجية، ونجاحها بالمنافسة في التصنيفات العالمية. من ضمن الأمثلة القائمة، توسّع نطاق منصّة إدارة الثروات الرقمية، وبخاصة النقلة النوعية في المزايا ذات الصلة بالتجارة الرقمية. كذلك تستمر أبوظبي بتقديم تسهيلات ائتمانية، أدّت إلى إرتفاع الأصول في بنوكها بنسب متميزة، ما أكسبها شهرةً واسعة.



أما بالنسبة للربحية العالية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 92 % إلى 17.5 مليار درهم خلال 9 أشهر فهذا أيضاً حدث هام. هذا التطور جاء تزامناً مع ارتفاع إجمالي الدخل 44% إلى 32.7 مليار درهم بفضل عاملين هامين؛ مزيج الودائع الممتاز، ونمو الرسوم والعمولات. كذلك ارتفع الإنفاق على بطاقات الائتمان بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.



إضافة إلى ما سبق، سجّلت قروض عملاء البنك نمواً قوياً، كما حقّقت الشركات صفقات مميزة، مع مزيج ضخم من الودائع التي نمت بواقع 67 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. الأسباب واضحة، وهي تحسّن مزيج القروض والودائع، وتصاعد أسعار الفائدة، وتغيّر إيجابي ملحوظ في جودة المعاملات البنكية، ما يعكس النهج المصرفي الجيد. وبالتالي، قفزت الميزانية العمومية للمجموعة بنسبة 13% لتصل إلى 836 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2023، كما ارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 96%.



هذا ليس مستغرباً على بنوك الإمارات، فهي معروفة بتقديم خدمات ومنتجات مميزة، كما تركّز على خدمة الشركات الناشئة، واستخدام أحدث التقنيات، ما يدفع عجلة نمو الأعمال للأفضل يوماً بعد يوم.



آخر الكلام... التهاني القلبية لدولة الإمارات انتخاب الطبيبة الإماراتية منى تهلك، وهي المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، رئيسة للاتحاد الدولي للمستشفيات. هكذا تفوقت الإمارات، بمواطنيها، وبارتفاع مستوى الأمان في تعاملاتها، وانفتاحها على الجميع، وموقعها المتميز إقليمياً وعالمياً.

*كاتب سعودي