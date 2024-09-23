خالد بن حمد المالك

نستحضر اليوم اسم القامة العالية، والقائد الفذ، والبطل المقدام، من وحّد الجزيرة، وألّف بين القلوب، وصنع هذا المجد لأمته ووطنه، الملك عبدالعزيز.

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نحتفي بهذا الإنجاز، ومع هذا الفرح نتذكّر الملك الذي قادنا إلى ما نحن عليه اليوم، نستعرض منجزه، ونتعرَّف على ما كان عليه من طموح وعزم وإرادة لا تلين.

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إنه يوم سعيد حقاً مع ذكرى اليوم الوطني 94، حيث يُظهر فيه كل مواطن الوفاء والولاء والإخلاص، ويعبِّر خلاله عن مشاعره بما يليق بقيمة هذه المناسبة، بأبعادها التاريخية والاجتماعية، وحجم الإنجازات التي تحققت.

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افرح يا وطني، واسعدوا يا كل المواطنين من عام لآخر، ومن مناسبة لأخرى، ومع كل تطور، مع كل إنجاز، وحيثما كنا ونكون في الصفوف الأولى بين الدول المتقدمة في العالم.