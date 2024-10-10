علي محمد الحازمي



لطالما كان الالتحاق بجامعة هارفارد حلماً يراودني منذ زمن طويل، ولكن ليست كل الرياح والأحلام تسير على أهوائنا. انخفض سقف تلك الأحلام ليصبح الحصول على «كورس» سواءً كان قصيراً أو طويلاً داخل أروقة هذه الجامعة العريقة هو الهدف، وهذا ما تحقق مؤخراً. قبل مغادرتي، تواصلت مع بعض من علماء الاقتصاد في الجامعة لعلي أحظى ببعض من وقتهم الثمين، أتى الرد منهم بالموافقة وتحديد الوقت، كانت الرحلة طويلة استمرت 14 ساعة، ولكن كلما تذكرت أنني قد حصلت على موافقات للقاء هؤلاء العلماء تهون تلك المسافة وهذا التعب.

كان لقائي الأول مع البرفيسور إريك ماسكين أستاذ الاقتصاد والرياضيات في جامعة هارفارد ذي السبعة عقود والحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد في عام 2007 عن نظرية «Mechanism design theory» تصميم الآلية التي تعد فرعاً من فروع علم الاقتصاد والاختيار الاجتماعي. كنت مرتبكاً بعض الشيء، لأن الجلوس والتحدث إلى أحد الحائزين على جائزة نوبل في الاقتصاد تجربة ملهمة لدرجة أنك لا تعلم من أين تبدأ الحديث ومن أين تنتهي. تريد أن تستغل الوقت بالشكل الأمثل وتسمع بكل جوارحك وتسأل عن كل ما كان يشكّل لك حيرة اقتصادية.

تحدثنا عن نظريته التي حازت على جائزة نوبل، وأهم نظريات الاختيار الاجتماعي، وبعدها عرّجنا على الأوضاع الاقتصادية العالمية؛ معدلات الفائدة، والتضخم، وأسباب انخفاض حجم التجارة العالمية، وكيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد العالمي في حال فاز الجمهوريون أو الديمقراطيون. سألني عن التحولات الاقتصادية التي تعيشها السعودية ورؤيتها 2030 فقلت له باختصار؛ الرؤية نحن ونحن الرؤية، قال؛ ماذا تقصد بـ «نحن» قلت له؛ كل مواطن سعودي. بسؤله، شعرت وكأنه يستعلم عن ذاتي، فكانت فرصة عظيمة لأشرح وأوضح وأبيّن التحولات الاقتصادية التي نعيشها في ظل هذه الرؤية، وأكدت له أن الفرصة التي حظيت بها معك اليوم هي نتاج تلك الرؤية التي تراهن على كل مواطن سعودي «فهو عمادها وغايتها».

قبل مغادرتي سألته؛- من وجهة نظرك- كيف تغير الاقتصاد العالمي على مر التاريخ؟ كان الهدف أن أحظى بإجابة مطولة عن التاريخ الاقتصادي ككل. قال؛ يمكن تلخيص تاريخ التقدم الاقتصادي بالكامل في التطوّر الذي مرت به كيكة عيد الميلاد على أربع مراحل. فباعتبارها من بقايا الاقتصاد الزراعي، كانت الأمهات يصنعن كيكة عيد الميلاد من الصفر، بخلط السلع الزراعية (الدقيق والسكر والزبدة والبيض) التي تكلف مجتمعة عشرة سنتات فقط. ومع تقدم الاقتصاد الصناعي القائم على السلع، دفعت الأمهات دولاراً أو اثنين لشركة «بيتي كروكر» مقابل المكونات المخلوطة مسبقاً. وفي وقت لاحق، عندما سيطر اقتصاد الخدمات، طلب الآباء المشغولون الكعك من المخابز أو المتاجر، والتي تكلف عشرة أضعاف المكونات المعبأة، مقابل 10 أو 15 دولاراً. والآن، في القرن الواحد العشرين الذي نعاني فيه من نقص الوقت، لم تعد تصنع الأمهات كيكة عيد الميلاد ولا حتى يقيموا الحفلة في المنزل، وبدلاً من ذلك، ينفق الآباء 200 دولار أو أكثر «لإسناد» الحدث بالكامل إلى شركة تشكو تشيز، أو ديسكفري زون، أو أي شركة أخرى تنظم حدثاً لا يُنسى للأطفال، وكثيراً ما تقدم الكيكة مجاناً. مما يعكس التغييرات في الاقتصاد من الزراعي إلى الصناعي ثم إلى اقتصاد الخدمات.

هذه الفرصة لم تكن لتتحقق إلا بدعم شركة المطارات القابضة التي تؤمن أن الاستثمار في الموظف هو الركيزة الأساسية لها، واضعة نصب عينيها دائماً، مقولة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «المواطن أعظم شيء للنجاح»، مؤكدين أن الموظفين هم الأصول الحقيقة الثابتة التي لا غنى عنها.