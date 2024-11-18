طلال صالح بنان



إسرائيل لا تحتمل السلام في المنطقة.. كما أنها لا تقوى أن تعيش في المنطقة وتبقى فيها كدولة مثل الدول، دون أن تكون لها ميزة أمنية تنافسية. إسرائيل لا تأمن «مكر» ودعة جيرانها.. كما أنها لا تضمن استمرار دعم حلفائها لها مهما كان نفوذ «لوبيهاتها» والتزام نخب ومؤسسات حلفائها بأمنها. أكبر حقيقة وعتها إسرائيل من عدوانها الأخير على غزة ومؤخراً على لبنان، أنها لا تقوى على مواجهة أي تحدٍ من جيرانها، اعتماداً على مواردها المحدودة، دون الدعم السياسي والدفاعي والاقتصادي وحتى الأخلاقي، من حلفائها في الغرب، خاصةً الولايات المتحدة.

إسرائيل دون أن يكون عندها استراتيجية ردع متفوقة ومتصاعدة في المنطقة، في رأي نخبها السياسية وجنرالاتها لن تقوى على العيش في المنطقة.. واستمرار بقائها فيها.. والحفاظ على مكاسبها الإقليمية فيها.. وتحقيق تطلعاتها التوسعية على حساب أمن وأرض جيرانها، وتحقيق أطماعها في مواردهم الطبيعية وإمكانات سوقهم الواسعة والممتدة، عدا ثاراتها التاريخية معهم.

هذا العدوان المجنون الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين واللبنانيين، لا يدفعه ما حدث في السابع من أكتوبر 2023 الماضي، كما أنها لا تسعى من خلال ارتكابها لجرائم حرب تصل لمستوى الإبادة الجماعية للفلسطينيين إلى التخلص كما تزعم من المقاومة أو إعادة احتلال غزة والتهديد بفرض سيادتها على الضفة الغربية والقدس. إنما هي، في حقيقة الأمر، تريد أن تستعيد ميزتها التنافسية الأمنية لتبقي على ردع مستدام تطوره بحركة عنف متصاعدة، حتى تفرض هيمنتها الإقليمية في المنطقة وتضمن لنفسها «سلاماً» تؤسّسه على تفوقها الاستراتيجي على المنطقة بأسرها، من جنوب هضبة الأناضول شمالاً إلى جنوب بادية الشام وشمال شبه جزيرة العرب جنوباً وشرق ضفة النيل من الدلتا بطول ساحل البحر الأحمر من دمياط حتى حلايب وشلاتين غرباً.. ومن شرق السويس إلى الفرات. مشروع توسعي طموح، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تمتعت إسرائيل بإمكانات ردع حقيقية (تقليدية وغير تقليدية) تحول من خلال حركته المرنة المتصاعدة، مواجهة تحديات جيرانها الاستراتيجية.

من هنا بإمكاننا أن نفهم إصرار حكومة نتنياهو على استمرار الحرب، حتى استسلام المقاومة الفلسطينية في غزة واحتلالها وإعادة الاستيطان فيها وكذا إجبار المقاومة اللبنانية على الانسحاب إلى ما وراء نهر الأولي شمالاً. لذا: ما نراه من توحش مفرط باستخدام القوة الغاشمة ضد المدنيين في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية، إنما هو محاولة لاستعادة إمكانات الردع لديها التي كانت تتمتع بها قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023، مدعومة بحركة عنف متصاعدة. في ذلك اليوم جرى تحدي قواعد الردع التي أرستها إسرائيل كاستراتيجية أمنية واستطاعت من خلالها أن تقنع جيرانها بتميز أوضاعها الآمنة والقبول بحالة الردع (التقليدية) التي فرضتها، لما يقرب من نصف قرن.

الرسالة التي تريد إسرائيل أن توصلها من خلال جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين واللبنانيين، هي في الأساس رسالة لجيرانها العرب، وليس بالضرورة كسب الحرب في غزة وطموحات فرض السيادة على الضفة الغربية والقدس، بالإضافة إلى أمان حدودها الشمالية مع سورية ولبنان. هي تريد بهذا العدوان على جبهتي فلسطين ولبنان، أن ترسل رسالة لجيرانها العرب، بأن أي محالة لمقاومة خططها التوسعية وطموحات هيمنتها الإقليمية على المنطقة، ستواجه، بلا هوادة ولا رحمة، بإمكانات ردع متصاعدة، لا يقوون على مواجهتها، لو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأي محاولة لاختبار إمكانات الردع لديها، ستواجه برد فعل عنيف يتجاوز قواعد الردع الأولية (التقليدية)، بمحدودية نطاقها، بحركة عنف لا قبل لهم بها تتجاوز استهداف إمكاناتهم العسكرية، إلى حالة من الرعب الذي يصل لدرجة الدمار الشامل للبنى التحتية للمدن العربية.. وإحداث أضرار جسيمة للشعوب، لا قبل للحكومات تحمّلها.

لو نجحت استراتيجية الردع المتصاعد في الحرب على غزة ولبنان، فإنه لا يمكن وقف استراتيجية التوسع الإسرائيلية، لتصبح المنطقة موقعاً محتملاً لحرب كونية شاملة، لأن المنطقة التي تريد إسرائيل التوسع فيها، ليست فقط ذات أهمية استراتيجية لدولها ولشعوبها، بل لاستقرار النظام الدولي وأمنه والسلام على كوكب الأرض. هذه المنطقة تعد من الناحية الاستراتيجية قلب الأرض من يسيطر عليها يسيطر على العالم، فما بالك لو أن إسرائيل المتحكمة فيها.

إسرائيل سرطان «جيوسياسي» نشط، يجب وقفه عند حده، وإلا فاقرأ السلام على سلام العالم وأمنه.